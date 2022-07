Skarb Narodów - teaser serialu Disney+. Poszukiwaczka na tropie skarbu [SDCC 2022]

fot. Disney+

Skarb Narodów to nadchodzący serial platformy Disney+, oparty na znanej serii filmów przygodowych. Oficjalny tytuł projektu brzmi National Treasure: Edge of History. W czasie San Diego Comic-Conu odbył się panel produkcji. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź widowiska. Materiał jest dostępny poniżej.

Bohaterką projektu jest Jess, zaradna i genialna marzycielka, mająca naturalny talent do rozwiązywania zagadek. Kobieta wpada na trop zaginionego skarbu panamerykańskiego. Jess na początku serialu ma badać tajemnicę swojej rodziny, która doprowadzi ją do wspomnianego wcześniej skarbu.

Podczas panelu ogłoszono, że gościnnie w serialu pojawi się Harvey Keitel. Ponownie zagra rolę z kinowych filmów, czyli wcieli się w agenta FBI Petera Sadusky'ego, który ścigać postać Nicolasa Cage'a i jego przyjaciół. W obsadzie znajdzie się też Justin Bartha, który ponownie zagra ulubionego Rileya z filmów. Scenarzyści w jednym z wywiadów podczas konwentu wyjawili, że chcieliby, aby Nicolas Cage wrócił do roli w serialu. Drzwi są dla niego otwarte.

Skarb narodów - teaser

Krótki teaser pokazuje nam główną bohaterkę serialu.

W obsadzie produkcji znajdują się Lisette Olivera, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Zuri Reed i Lyndon Smith. Za sterami serialu stoją Cormac i Marianne Wibberley. Jerry Bruckheimer, który odpowiadał za dwa filmy z franczyzy, piastuje stanowisko producenta wykonawczego.