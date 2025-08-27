Szykujcie się na powrót na deskorolkę. skate. ma datę premiery we wczesnym dostępie!
Wczesny dostęp do darmowej, sieciowej gry skate. wystartuje już w przyszłym miesiącu. Na graczy czekać będzie otwarty świat i wiele wyzwań.
Firmy Full Circle i Electronic Arts ujawniły datę premiery skate. w ramach wczesnego dostępu. Produkcja zadebiutuje 16 września na PC (Steam, Epic Games Store, EA app) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.
skate. to darmowa gra wieloosobowa z dużym, otwartym światem, który można eksplorować w poszukiwaniu wyzwań i miejsc idealnych do wykonywania efektownych trików. Twórcy zapewniają, że rozgrywka będzie realistyczna i satysfakcjonująca dzięki odświeżonemu systemowi Flick-It, napędzanemu przez silnik Frostbite. Dla nowicjuszy przygotowano natomiast Skatepedię – zestaw porad, które ułatwią wdrożenie się w tajniki zabawy.
Wirtualny świat można przemierzać zarówno na desce, jak i pieszo, dzięki systemowi sterowania off-board. Wprowadzono również funkcję Quick Drop, pozwalającą na szybkie umieszczanie obiektów – takich jak rampy, poręcze czy ławki – w dowolnym miejscu.
Źródło: informacja prasowa
