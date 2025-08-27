Reklama
placeholder

Szykujcie się na powrót na deskorolkę. skate. ma datę premiery we wczesnym dostępie!

Wczesny dostęp do darmowej, sieciowej gry skate.​ wystartuje już w przyszłym miesiącu. Na graczy czekać będzie otwarty świat i wiele wyzwań.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
skate. zwiastun SKATE
skate. fot. EA
Reklama

Firmy Full Circle i Electronic Arts ujawniły datę premiery skate. w ramach wczesnego dostępu. Produkcja zadebiutuje 16 września na PC (Steam, Epic Games Store, EA app) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.

skate. to darmowa gra wieloosobowa z dużym, otwartym światem, który można eksplorować w poszukiwaniu wyzwań i miejsc idealnych do wykonywania efektownych trików. Twórcy zapewniają, że rozgrywka będzie realistyczna i satysfakcjonująca dzięki odświeżonemu systemowi Flick-It, napędzanemu przez silnik Frostbite. Dla nowicjuszy przygotowano natomiast Skatepedię – zestaw porad, które ułatwią wdrożenie się w tajniki zabawy.

Wirtualny świat można przemierzać zarówno na desce, jak i pieszo, dzięki systemowi sterowania off-board. Wprowadzono również funkcję Quick Drop, pozwalającą na szybkie umieszczanie obiektów – takich jak rampy, poręcze czy ławki – w dowolnym miejscu.

Premiera skate. to nie tylko powrót, to pełna ewolucja serii, zaprojektowana z myślą o jej długowieczności. Naszym celem jest uchwycenie swobody, kreatywnej ekspresji i ducha skaterskiej społeczności i dzielenie się nimi z jak najszerszym gronem odbiorców. Od samego początku naszym priorytetem było oddanie hołdu dziedzictwu serii, jednocześnie otwierając przed nią nowy, ekscytujący rozdział, który tworzony wspólnie ze społecznością graczy – powiedział Mike McCartney, producent wykonawczy skate.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
skate. zwiastun SKATE
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Robert Downey Jr. - Ryan Reynolds
-

To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

2 Czerwona Sonja
-

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca połączą siły? Wojowniczka kontra cyklop [WIDEO]

3 Thunderbolts* na Disney+
-

Przegapiliście to w kinie? Thunderbolts* już od dzisiaj na Disney+

4 Hulk: Smash Everything
-

Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg

5 Alice in Borderland - 3. sezon
-

Nowy zwiastun 3. sezonu Alice in Borderland. Arisu rusza na ratunek Usagi

6 Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia
-

Oto historia ofiar seryjnego mordercy. Zwiastun i zdjęcia z nowego serialu Peacock

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV