Skazany na śmierć powraca - będzie nowy serial w świecie Prison Break

Skazany na śmierć to niezwykle popularny serial z 2005 roku, którego pierwszy sezon jest uznawany za kultowy. Gdy w tych latach zaczynała się Złote Era małoekranowych produkcji, miał on kluczową rolę w tym, by przekonywać miliony widzów na całym świecie do seriali. Jak donosi Deadline, w planach jest nowy serial w tym świecie.

Skazany na śmierć - nowy serial w świecie Prison Break

Za projekt odpowiada platforma streamingowa Hulu. Za sterami natomiast nie będzie stać nikt, kto stworzył pierwsze sezony. Showrunnerem i twórcą został Elgin James, który jest znany jako współtwórca hitu Mayans MC.

Serial jest opisywany słowami: nowy rozdział osadzony w świecie Prison Break. Według Deadline w tej historii w ogóle nie pojawią się centralni bohaterowie poprzednich serii: Michael Scofield (Wentworth Miller) i Lincoln Burrows (Dominic Purcell). Szczegóły fabuły nie są znane.

Producentami są także Paul Scheuring, Dawn Olmstead, Marty Adelstein i Neal Moritz. Chociaż przez lata studio 20th Century Fox próbowało wymyślić nowy pomysł na historię w tym świecie, nic z tego nie wyszło. Gdy Disney kupił 21st Century Fox w 2019 roku, nabył prawa między innymi do tego hitu. To ich pierwsza próba stworzenia czegoś nowego w tym uniwersum.