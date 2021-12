Skoki narciarskie - absurdalny błąd TVN w transmisji. Obraz i dźwięk grały w innych ligach

fis-ski.com

Kibice skoków narciarskich oglądający wczorajszą transmisję Pucharu Świata w Engelbergu w TVN mogli zostać doprowadzeni do szewskiej pasji - i bynajmniej nie chodzi tu o wyniki polskich skoczków, z których tylko Kamil Stoch ma powody do zadowolenia. Wszystko przez kwestie techniczne: obraz, który oglądali widzowie, nie pokrywał się z dochodzącym do odbiorców dźwiękiem i komentarzem.

O sprawie jako pierwsi raportowali użytkownicy serwisu Wykop, którzy zachodzili w głowę, czy przyczyną błędu są ich telewizory, czy też powodów takiego obrotu spraw należy szukać gdzie indziej. Do grona niezadowolonych szybko przyłączył się na Twitterze dziennikarz Sebastian Parfjanowicz, który piętnował 10-sekundowe spóźnienie dźwięku transmisji w stosunku do pokazywanego obrazu.

https://twitter.com/parfjanowicz/status/1472244705542946826

Innymi słowy: gdy nasi zawodnicy byli już w powietrzu i szykowali się do lądowania, komentatorzy TVN jak gdyby nigdy nic opowiadali o notach sędziowskich poprzednich uczestników konkursu.

Warto podkreślić, że sytuacja ta miała miejsce jedynie na antenie TVN i w serwisie Player - żadnych kłopotów na tym polu nie mieli ci, którzy zdecydowali się oglądać transmisję w stacji Eurosport.

