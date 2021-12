Pajączek idzie jak burza w box office. Rekord Gwiezdnych Wojen zostanie pobity

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, wyniki szacunkowe na sobotę w Ameryce Północnej zamkną się w kwocie 72-74 mln dolarów. Będzie to wynik o 40% mniejszy, niż fantastyczny piątek; wówzcas zanotowano 121,5 mln dolarów, co było drugim najwyższym wynikiem z jednego dnia premierowego w historii kina. Są to na razie szacunki analityków, więc finalne wyniki mogą być wyższe. Jeśli wyniki z soboty się potwierdzą, będzie to trzeci najwyższy wynik w historii po Avengers: Koniec gry (109,2 mln dolarów) i Avengers: Wojna bez granic (82,1 mln dolarów).

Pajączek idzie jak burza

Dzięki temu można dokładniej prognozować otwarcie w amerykańskich kinach, które ma zamknąć się na poziomie ponad 253 mln dolarów. Oznaczać to będzie trzecie najwyższe otwarcie w historii kina. Tym samym swego czasu rekordowy wynik filmuGwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy zostanie pobity. Ten film ma na koncie 247,9 mln dolarów. Pierwsze miejsce nadal należy do Avengers: Koniec gry z wynikiem ponad 300 mln dolarów i jest to raczej poza zasięgiem. Z uwagi na to, że szacunki często przy takich kwotach są zaniżone, drugie największe otwarcie w historii filmu Avengers: Infinity War jest w zasięgu. To widowisko osiągnęło 257,6 mln dolarów.

Na obecną chwilę szacunki na niedziele mają zamknąć się w kwocie 58,8 mln dolarów. Do tego poinformowano, że Spider-Man: Bez drogi do domu pobije rekord najlepszego otwarcia w Ameryce Północnej w historii studia Sony. Ten wciąż należał do Spider-Mana 3 Sama Raimiego i wynosił 151,1 mln dolarów.

Pajączek podbija kina na świecie

Według najnowszych informacji w piątek 17 grudnia 2021 roku Spider-Man zebrał z reszty świata 67 mln dolarów. To oznacza, że z tym dniem ma ju 181,4 mln dolarów. Sumując to z piątkiem z Ameryki Północnej na koncie jest 302,9 mln dolarów. Według szacunków weekend powinien zamknąć się globalnie na poziomie ponad 500 mln dolarów. Taki wynik przedtem osiągnęło tylko pięć filmów w historii. Jednocześnie jest to drugi film, który osiągnie to bez premiery w Chinach, w których MCU jest kochane przez widzów. Nadal nie wiadomo, czy superprodukcja tam trafi.

Pajączek jest wyświetlany na ekranach polskich kin. Po weekendzie będzie wiedzieć, jakie zainteresowanie ma on w naszym kraju.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.