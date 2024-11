Kto nie powróci w trzecim sezonie Euforii? Jedna z aktorek zrezygnowała!

fot. materiały prasowe

Storm Reid nie powróci w trzecim sezonie Euforii. W pierwszych dwóch sezonach wcielała się w młodszą siostrę Rue (Zendaya), Gię. Nie mamy jeszcze żadnego komentarza na ten temat ze strony HBO.

Euforia – wypowiedź Storm Reid o trzecim sezonie

Aktorka wypowiedziała się jednak na temat trzeciego sezonu serialu dla portalu RottenTomatoes.

Jestem bardzo podekscytowana na trzeci sezon. Niestety Gia nie powróci w trzecim sezonie, ale jestem bardzo wdzięczna obsadzie i ekipie tego serialu, i HBO. Euforia jest czymś naprawdę wyjątkowym i cieszę się, że jest częścią mojego dziedzictwa, a także, że byłam częścią takiego zjawiska kulturowego. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co ma do zaoferowania trzeci sezon.

Euforia – trzeci sezon

Produkcja trzeciego sezonu ma ruszyć w styczniu przyszłego roku. Do swoich ról mają powrócić Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi oraz Colman Domingo.

Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących fabuły – jedynie odpowiedzialny za nią Sam Levinson sugerował, że miałaby mieć miejsce kilka lat po wydarzeniach z dwóch pierwszych sezonów.

Pierwsze dwa sezony serialu można obejrzeć na platformie Max.