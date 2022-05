Avatar i Skull & Bones od Ubisoftu najpóźniej w marcu 2023 roku

fot.materiały prasowe

Francuski wydawca opublikował raport finansowy, w którym możemy poznać plany firmy na nadchodzące miesiące. Te dla graczy przedstawiają się następująco: do marca 2023 roku firma zamierza wypuścić na rynek trzy gry. Będą nimi Avatar: Frontiers of Pandora oraz Skull and Bones, czyli gra, której premiera była już wielokrotnie przekładana. Pozostaje trzymać kciuki, że tym razem obejdzie się bez żadnych dalszych opóźnień.

Ostatnim, trzecim tytułem, który ma ukazać się w tym terminie jest Mario + Rabbids: Sparks of Hope, które dostępne będzie wyłącznie na Nintendo Switch. Teoretycznie, według wcześniejszych informacji, powinien pojawić się na rynku jeszcze w roku 2022.

Żadna z powyższych nie ma jednak dokładnej daty premiery. W przypadku Avatara możemy jednak domniemywać, że Ubisoft będzie chciał wykorzystać premierę nadchodzącego filmu, by przyciągnąć do siebie graczy. Kinowy obraz debiutuje w grudniu, więc niewykluczone, że właśnie około tego terminu pojawi się gra.