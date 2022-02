Skull and Bones od Ubisoftu z okienkiem wydawniczym. Kiedy możliwa premiera gry?

źródło: Ubisoft

Czyżby wreszcie skończyły się kłopoty Ubisoftu związane ze Skull and Bones? Do takiego wniosku można dojść, sądząc po słowach, jakie podczas finansowego sprawozdania Ubisoftu przedstawił CEO firmy, Frédérick Duguet. Zdradził on plany wydawnicze dotyczące. Te zapowiadają nie tak odległą premierę produkcji, która już wiele przeszła. Na wydanie jej do końca minionego roku fiskalnego szans nie ma, ale Duguet zapewnia, że tytuł ukaże się w kolejnym roku fiskalnym, czyli do końca marca 2023.

CEO Ubisoftu potwierdził również, że tytuł będzie produkcją typu multiplayer.

Jest to bardzo obiecujący projekt skupiający się przede wszystkim na trybie dla wielu graczy, spójny z naszą strategią przeniesienia multiplayerowej rywalizacji i kooperacji do dużego otwartego świata z wielką, atrakcyjną wizją.

Skull and Bones początkowo zaczynało jako dodatek do Assassin’s Creed IV: Black Flag, by z czasem ewoluować w osobny twór. Twór, który znajduje się w produkcji już od 8 lat i co najmniej dwukrotnie był resetowany i projektowany od nowa.