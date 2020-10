Skyline 3 - zwiastun filmu sf. Atak na świat kosmitów

fot. materiały prasowe

Skyline 3 ma być ostatnią częścią serii zapoczątkowaną w 2010 roku. Tym razem na Ziemi pojawia się wirus, który ma sprawiać, że przyjazne hybrydy kosmitów z ludźmi mogą stać się wrogiem dla ludzkości. Kapitan Rose Corley (w tej roli Lindsey Morgan z The 100, która grała w drugiej części) dowodzi elitarnym oddziałem podczas misji ataku na świat kosmitów, aby ocalić to, co pozostało z ludzkości.

Według reżysera Liama O'Donnella ten film science fiction będzie pierwszą superbohaterską historią tej serii. W obvsadzie są także Thona Mitra, James Cosmo, Daniel Bernhardt, Jonathan Howard, Cha-Lee Yoon i Yayan Ruhuan znany z indonezyjskiej serii Raid.

Skyline 3 - premiera w USA odbędzie się na VOD w grudniu 2020 roku.