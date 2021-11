Skyrim Anniversary Edition - cena ujawniona. Nie będzie to tania przygoda

fot. Bethesda

W listopadzie czeka nas kolejna wersja The Elder Scrolls V: Skyrim. Tym razem będzie to wydanie z okazji 10. urodzin gry, zatytułowane Skyrim Anniversary Edition, w którego skład wejdzie ponad 500 dodatków pochodzących z usługi Creation Club. Wśród nich znajdą się m.in. kolejne zadania, przedmioty do zdobycia, a nawet tryby rozgrywki. Okazuje się jednak, że zawartość ta została naprawdę wysoko wyceniona przez wydawcę.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym FAQ na stronie Bethesdy, za Skyrim Anniversary Edition trzeba będzie zapłacić 49,99 euro, a więc około 230 zł. Mniej, bo 19,99 euro (ok. 90 zł), zapłacimy w przypadku kupna samego ulepszenia ze Special Edition, do Anniversary Edition, czyli de facto paczki z nową zawartością z Creation Club.

Jest jednak też i dobra wiadomość. Sama aktualizacja Special Edition z PS4 i Xboksa One do PS5 oraz Xbox Series S/X, zawierająca m.in. ładniejszą oprawę graficzną i krótsze czasy ładowania, będzie bezpłatna. Poinformowano też, że osiągnięcia zdobyte w poprzedniej wersji przeniosą się do tej nowszej, ale z takiej opcji nie skorzystamy na konsolach PlayStation.