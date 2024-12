Spider-Man 4 jak Deadpool & Wolverine? Plany, Pajączki, Venom i inne postacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowe informacje o Spider-Manie 4 pochodzą od Alexa Pereza z Cosmic Circus, czyli człowieka, którego doniesienia są rzetelne i często potwierdzane. Dotyczą planów na Spider-Mana 4, ale dziennikarz rozpoczyna od informacji, że newsy o chęci sprzedaży Spider-Mana przez Sony Pictures były przesadzone. Sony nigdy nie pozbędzie się praw do postaci, a źródła sugerują raczej reset filmów tworzonych wokół Pajączka. Klapa Kravena również będzie miała swoje konsekwencje.

Spider-Man 4 jak Deadpool & Wolverine

Sony Pictures i Marvel chcą, aby Spider-Man 4 był filmem o grupie postaci, a nie tylko o Pajączku. Obie strony w tym aspekcie są zaskakująco zgodne. Pada porównanie do Deadpool & Wolverine, by stworzyć coś w podobnym stylu i odtworzyć tę filmową magię ze Spider-Manem i jego ekipą. Tak jak w tamtym filmie pojawiły się postacie z dawnego studia 20th Century Fox, tak tutaj wokół Pajączka miałyby pojawić się osoby związane z nim z filmów Sony.

Źródła twierdzą, że obie strony chcą, aby Pajączki grane przez Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda powróciły z większymi rolami w tej historii. Pozostaje pytanie: skoro Deadpool miał Wolverine’a jako partnera, kogo będzie miał Spider-Man? W plotkach mówi się o dwóch kandydatach: Venomie i Daredevilu. Według Alexa Pereza wszystko wskazuje na Venoma granego przez Toma Hardy’ego. Twierdzi, że z uwagi na wydarzenia pomiędzy pierwszym a drugim sezonem Daredevila trudno byłoby fabularnie przenieść tę postać do tej historii.

Najlepsze filmy 2024 - ranking

foto. materiały promocyjne

Spider-Man 4 - złoczyńca

Perez twierdzi również, że ostatecznym złoczyńcą tej opowieści będzie Knull, który pojawił się w Venomie 3. Jest to jedna z najpotężniejszych postaci w komiksach Marvela, co rodzi pytania: czy to nie jest ktoś, z kim powinni walczyć Avengers, a nie Spider-Man z kolegami? Według Prezesa Knull po uwolnieniu się z więzienia nie będzie jeszcze w pełni tak potężny, co wyrówna szanse. Czas w tamtym miejscu go osłabił.

Źródła na razie nie wspominają o ewentualnym pojawieniu się Ghost Ridera i Mephisto, o czym donoszą inni scooperzy. Perez spodziewał się ich raczej w Avengers: Doomsday. Plotki sugerują ich obecność w Spider-Manie 4. Z dużą rolą złoczyńcy Mephisto, o czym już pisaliśmy. Perez jest jedynym źródłem, które jest pewne Knulla, inni są przekonani, że będzie to Mephisto. Nie jest wykluczone, że pojawią się oba czarne charaktery.

Marvel

Spider-Man będzie miał kostium z ostatnich scen filmu Bez drogi do domu. Natomiast w Avengers: Doomsday ma mieć strój połączony z symbiontem Venoma.

Słyszał również, że w rozmowach Marvela z Sony pojawił się ciekawy pomysł, by w Sadze Multiwersum (niewykluczone, że również w Spider-Manie 4) pojawiły się dwie dodatkowe wersje Spider-Mana: Spider-Man 2099 i Miles Morales, znane z animacji Poprzez multiwersum. Na razie jednak nie podjęto w tej sprawie żadnych decyzji, choć pomysł krąży w rozmowach.

Pojawia się też plotka, że Anya Taylor-Joy miałaby wcielić się w Black Cat w Spider-Manie 4. Źródłem tej informacji jest rzekomo Daniel Richtman, który zdementował to na Twitterze, twierdząc, że nigdy nic takiego nie powiedział. Potwierdził jednak, że aktorka jest na radarze Marvel Studios.

Premiera filmu zaplanowana jest na 2026 rok.

Najlepsze seriale 2024 - lista tytułów