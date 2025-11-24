Nowości na SkyShowtime. Kinowe hity, spin-offy i wyczekiwane seriale

fot. materiały prasowe

Wkrótce w SkyShowtime pojawi się wiele interesujących nowości: największe hity kinowe, a także nowe seriale oraz dalsze sezony popularnych tytułów. Już w grudniu na platformę trafi Mission: Impossible – The Final Reckoning, a w kolejnych tygodniach zadebiutują m. in. aktorski film Jak wytresować smoka, Smerfy Wielki Film czy najnowsza Naga broń.

Ponadto z nowymi sezonami powrócą Dexter: Zmartwychwstanie, Lioness, Strefa gangsterów, Star Trek: Nieznane nowe świat czy Agencja. Na uwagę zasługują kostiumowy dramat historyczny Amadeus, prequel kultowej włoskiej produkcji Gomorrah –The Origins oraz thriller PONIES, w którym występuje Emilia Clarke.

Z kolei fani Yellowstone mogą już zacierać ręce na nowe spin-offy z tego świata. Na SkyShowtime trafi serial Marshals: historia z Yellowstone od Taylora Sheridana, w którym śledzimy losy Kayce’a Duttona (Luke Grimes). Bohater dołączy do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Na platformie możemy się też spodziewać serialu Dutton Ranch (tytuł roboczy) z Kelly Reilly i Cole’em Hauserem grającymi Beth Dutton i Ripa Wheelera, a także serial The Madison, w którym u boku Kurta Russella występuje Michelle Pfeiffer.

Poniżej możecie sprawdzić szczegóły nowości, które trafią na SkyShowtime oraz daty premier niektórych tytułów.

SkyShowtime - daty premier

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Dostępny od 17 grudnia

Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise wciela się w postać Ethana Hunta w filmie Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Jak wytresować smoka

Dostępny od 12 stycznia 2026

W aktorskiej adaptacji popularnego filmu animowanego młody wiking o imieniu Czkawka odkrywa prawdziwą moc przyjaźni, gdy ratuje Szczerbatka – ostatniego przedstawiciela smoczego gatunku Nocna Furia. Razem wyruszają na podniebną przygodę pełną niebezpieczeństw i emocji. Dean DeBlois ponownie zasiada za sterami projektu – tym razem jako scenarzysta, reżyser i producent.

The Death of Bunny Munro

Dostępny od 30 stycznia 2026

Po samobójczej śmierci żony Bunny Munro (Matt Smith), domokrążca handlujący kosmetykami i uwodziciel gospodyń domowych, zostaje sam z 9-letnim synem, a o rodzicielstwie ma jedynie mgliste pojęcie. Razem wyruszają w podróż przez południową Anglię, która z każdą chwilą staje się coraz bardziej nieprzewidywalna.

Naga broń

Dostępny od 19 lutego 2026

Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności, aby dowodzić policyjną jednostką specjalną i uratować świat! Porucznik Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) podąża śladami ojca w komedii Naga broń. Choć niezbyt bystry, serce ma ze złota i daje z siebie wszystko, by powstrzymać miliardera z wybujałym ego i jego absurdalny plan cofnięcia świata do czasów sprzed doby internetu. Obok Liama Neesona w obsadzie tej przezabawnej i pełnej zwrotów akcji komedii znaleźli się: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy i Eddie Yu oraz Danny Huston. Za reżyserię odpowiada Akiva Schaffer, a produkcją zajęli się Seth MacFarlane i Erica Huggins.

Smerfy. Wielki film

Dostępny od 26 lutego 2026

Smerfetka staje na czele drużyny uczestniczącej w niebezpiecznej misji ratunkowej. Jej celem jest ocalić Papę Smerfa, który zostaje porwany w tajemniczych okolicznościach przez złych czarodziejów, Razamela i Gargamela. Smerfy łączą siły z nowymi przyjaciółmi i wyruszają, by przeżyć niezapomnianą przygodę.

Wkrótce na SkyShowtime

All In to opowieść o dwóch rodzinach, holenderskiej i flamandzkiej, spędzających lato w hiszpańskim hotelu all-inclusive. To, co miało być wymarzonym urlopem, szybko przeradza się w zabawną rywalizację. Jakby tego było mało, ich beztroski pobyt wywraca do góry nogami grupa przestępców, a personel hotelu wydaje się sam desperacko potrzebować wakacji. Będzie i walka o najlepszy pokój z idealnym widokiem, i codzienne wojny o leżaki przy basenie, i dorośli zachowujący się jak nastolatkowie, i nastolatkowie udających dorosłych – bo All In łączy w sobie satyrę i błyskotliwe spojrzenie na wakacyjne schematy, społeczne przywary i zderzenie kultur: flamandzkiej powściągliwości z głośną, ekspresyjną naturą Holendrów. To ponadczasowa komedia o wakacjach, które – ku uciesze widzów – wymykają się spod kontroli.

25-letni Amadeusz (Will Sharpe) przybywa do tętniącego życiem Wiednia, aby odnaleźć własną drogę artystyczną. Poznaje tam młodą i temperamentną śpiewaczkę Konstancję Weber (Gabrielle Creevy), która wkrótce zostaje jego żoną. Dzięki jej kontaktom Amadeusz zostaje przedstawiony szanowanemu i pobożnemu Antonio Salieriemu (Paul Bettany). Ten jeszcze nie czuje zagrożenia ze strony młodego chłopaka, więc wprowadza Amadeusza w muzyczne kręgi, a między nimi rodzi się przyjaźń. W świetle niezwykłego talentu Amadeusza wady jego charakteru bledną, Salieri natomiast zaczyna wątpić w sens swojej wiary. Wkrótce rywalizacja kompozytorów przeradza się w obsesję, a Salieri postanawia rozprawić się z wybrańcem Boga raz na zawsze.

Amadeus

W pierwszym sezonie serialu Dexter: Resurrection (Dexter: Zmartwychwstanie) twórcy podjęli wątek z Dexter: New Blood (Dexter: Nowa krew) i ponownie śledzili losy Dextera Morgana (Michael C. Hall) i Harrisona Morgana (Jack Alcott). Ojciec i syn, każdy mierzący się z własnymi demonami, próbowali ułożyć na nowo skomplikowaną relację w mieście, które nigdy nie śpi.

Beth Dutton i Rip Wheeler wreszcie mogą cieszyć się spokojem, o który latami walczyli – i niemal nie przypłacili tego życiem – na swoim liczącym 7 tysięcy akrów ranczu Duttonów. Trudne czasy i zaostrzająca się konkurencja sprawiają jednak, że Beth i Rip muszą podejmować decyzje, które pozwolą im przetrwać i ochronić to, co zbudowali. Jednocześnie robią wszystko, by Carter wyrósł na porządnego człowieka. Nad nowym sezonem czuwa showrunner Chad Feehan (Lawmen: Bass Reeves), a wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Chad Feehan, Christina Voros, Kelly Reilly, Cole Hauser, a także Keith Cox.

Gomorrah –The Origins

Gomorrah – The Origins przenosi widzów do Neapolu lat 70., w sam środek kulturalnej rewolucji. Młody Pietro Savastano, w którego wciela się obiecujący aktor Luca Lubrano, stara się wspiąć po szczeblach organizacji przestępczej, rządzącej w tym włoskim mieście u stóp Wezuwiusza. Pietro jeszcze jako zwykły chłopak z ulicy, ledwo wiążący koniec z końcem marzy o dostatku – a to cel, który wciąż pozostaje poza jego zasięgiem. Widzowie mogą liczyć i na brawurowe ucieczki motorówką, którą szmugluje papierosy, i pojawienie się narkotyku, który na zawsze odmieni miasto. To opowieść nie tylko o Pietro, lecz także o jego przyjaciołach i wspólnych marzeniach: szalone imprezy przy dźwiękach najpiękniejszych włoskich przebojów tamtych lat i pierwsza wielka miłość, tak intensywna i namiętna, jak każda młodzieńcza fascynacja... Pietro żyje w erze burzliwych przemian i szybko przekona się, że za spełnianie marzeń trzeba będzie zapłacić utratą niewinności.

W serialu Lioness występują laureatka Oscara® Zoe Saldaña oraz zdobywczyni Oscara i Emmy® Nicole Kidman, które jednocześnie pełnią funkcję producentek wykonawczych. W drugim sezonie walka CIA z terroryzmem staje się coraz bardziej osobista. Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) i Byron (Michael Kelly) włączają do zespołu nową agentkę Lioness, aby odkryła wcześniej nieznane zagrożenie. W obliczu rosnącej presji ze wszystkich stron Joe musi skonfrontować się z ogromnymi osobistymi poświęceniami, jakie poniosła jako liderka programu Lioness.

Serial MobLand (Strefa gangsterów) z gwiazdorską obsadą: z Tomem Hardym (Venom 3: Ostatni taniec), Pierce’em Brosnanem (Śmierć nadejdzie jutro) i Helen Mirren (Królowa), to opowieść o dwóch rodzinach mafijnych, których starcie grozi nie tylko upadkiem imperiów, ale także śmiercią wielu osób.

Pionek

Pionek (tytuł roboczy), będzie drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (Maria Dębska) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk. Produkcja będzie kontynuacją cieszącego się popularnością serialu oryginalnego SkyShowtime Śleboda.

Moskwa, 1977 rok. Dwie „ponies" (eng. „persons of no interest”, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, mówiącą biegle po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Jej towarzyszka, Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.

Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty) zabiera widzów w świat młodych kadetów, którzy połączeni wspólnym marzeniem o nadziei uczą się, co naprawdę oznacza służba w Starfleet. Pod czujnym okiem wymagających instruktorów młodzi bohaterowie odkrywają, czym jest prawdziwe przywództwo, jak rodzą się przyjaźnie, rywalizacje, pierwsze miłości i jak stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającemu nie tylko Akademii, ale całej Federacji. W serialu Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty) w rolach głównych zobaczymy laureatkę Oscara® Holly Hunter jako kanclerz Starfleet Academy, kadetów granych przez Sandro Rostę, Karima Diané, Kerrice’a Brooksa, George’a Hawkinsa i Bellę Shepard, a także Zoë Steiner, Tig Notaro, Roberta Picardo oraz występujących gościnne Odeda Fehra i Mary Wiseman. Gościnnie w rolach powracających pojawią się Gina Yashere i nominowany do Oscara Paul Giamatti.

W nadchodzącym czwartym sezonie załoga U.S.S. Enterprise wyrusza pod dowództwem kapitana Christophera Pike’a, by przeżywać kolejne emocjonujące przygody wśród gwiazd. W trakcie podróży po dziwnych nowych światach zmierzą się zarówno z własnymi demonami, jak i zewnętrznymi zagrożeniami. Na ich drodze staną barwne, nowe postacie, ponownie spotkają również dobrze znane twarze, ale też stawią czoła przerażającym obcym. Mimo przeszkód nie zboczą z kursu i będą zmierzać w stronę pełnej nadziei przyszłości.

Zabójczo niepozorna Rhiannon Lewis (Ella Purnell) powraca w drugim sezonie kultowego thrillera pełnego czarnego humoru. Awans, romans, któremu trudno się oprzeć, Marina depcząca jej po piętach, siostra sprzedająca rodzinny dom i naśladujący jej zbrodnie zabójca grożący ujawnieniem sekretów kobiety – lista ofiar staje się coraz dłuższa. Teraz gdy Rhiannon opanowała swój gniew i odkryła własną siłę, zmuszona jest zadać sobie pytanie, które kiedyś padło z ust jej wyidealizowanego byłego, AJ'a: czy aby nie jest potworem?

W serialu śledzimy losy Martiana (Michael Fassbender), agenta CIA, którego życie to nieustająca tajna misja, nawet w sferze prywatnej. Jego ukochana Samia (Jodie Turner-Smith) jest więźniem politycznym w Sudanie, a on zrobi wszystko, by ją uratować – nawet jeśli oznacza to zdradę. Martian stąpa po cienkim lodzie, by ocalić miłość, życie i wykonać powierzoną mu misję.

Akcja serialu The ‘Burbs rozgrywa się we współczesnej podmiejskiej dzielnicy. Śledzimy losy młodego małżeństwa, które niechętnie przeniosło się do rodzinnego domu męża. Ich spokojny świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy po sąsiedzku zamieszka nowy lokator, który ujawnia dawne tajemnice uliczki, a nowe, śmiertelne zagrożenia burzą iluzję bezpiecznej i cichej okolicy.

Ten szpiegowski thriller pokazuje losy Alexandra Hale’a (Simu Liu), analityka wywiadu pierwszego pokolenia Amerykanów, który odkrywa, że jego mózg został zhakowany, a sprawcy mają dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Uwikłany w działania agencji i nieznanych hakerów mężczyzna musi nieustannie udawać oraz kontrolować swoje działania i emocje, aby odkryć, kto stoi za atakiem, i dowieść, po czyjej stronie stoi w tej grze.

Kolejna odsłona stale powiększającego się uniwersum Yellowstone. Poruszające studium żałoby i więzi międzyludzkich, śledzące losy rodziny z Nowego Jorku, której życie w dolinie rzeki Madison w Montanie zostaje wystawione na próbę. W rolach głównych występują nominowana do Oscara® i nagrodzona Złotym Globem® Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence i Danielle Vasinova.

The Tribute

The Tribute opowiada historię Adolfa Novaka (Eusebio Poncela), patriarchy jednej z najpotężniejszych rodzin w kraju, który zaprasza krewnych i przyjaciół na swoje 80. urodziny. Za toastami i uśmiechami kryją się dekady sekretów, zdrad, ślepej lojalności i głębokiej chęci zemsty. Wieczór kończy się wybuchem nagromadzonych emocji, co prowadzi do ujawnienia prawdy, która okazuje się jeszcze bardziej nieoczekiwana i zaskakująca niż wszystkie wcześniejsze podejrzenia. Serial oryginalny SkyShowtime.

The Trio (Trio)

Oparte na porywającej bestsellerowej powieści Johanny Hedman The Trio (Trio) to historia o miłości, pożądaniu i namiętności, a jednocześnie refleksja nad sensem życia i nieuchronnym upływem czasu. Gdy w życiu Hugo pojawia się dziewczyna łącząca w sobie historię dwóch jego młodzieńczych miłości, mężczyzna w jednej chwili przenosi się dwadzieścia lat wstecz. Wspomina swoje pierwsze lata na uniwersytecie, przeprowadzkę do Sztokholmu i pobyt u rodziny Stillerów. To właśnie tam poznaje Thorę, córkę gospodarzy. To również tam spotyka Augusta – nieodłącznego towarzysza Thory i jej kochanka z doskoku. Tak zaczyna się niezwykła przyjaźń i burzliwy romans. Nic już nigdy nie będzie takie samo. To także początek historii, która sprawiła, że Hugo nigdy tak naprawdę nie ruszył dalej. Czy odważy się odzyskać wszystko, co utracił? Serial oryginalny SkyShowtime.

Serial autorstwa Taylora Sheridana, w którym w roli głównej występuje nominowany do Oscara® Sylvester Stallone. Serial opowiada historię nowojorskiego mafioso, Dwighta „Generała” Manfrediego (Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia i zostaje bezceremonialnie zesłany przez swojego szefa do Tulsy w stanie Oklahoma, by tam rozpocząć działalność od zera. Gdy Dwight zaczyna rozumieć, że jego „rodzina” może nie mieć wobec niego najlepszych intencji, stopniowo kompletuje własną ekipę złożoną z nietypowych i nieoczywistych postaci, aby stworzyć nowe imperium przestępcze w miejscu, które wydaje mu się równie obce jak inna planeta.

Under Salt Marsh

Kiedy brutalna zbrodnia wstrząsa zżytą społecznością, była detektyw, a dziś nauczycielka w miejscowej podstawówce, zostaje ponownie wciągnięta w śledztwo. Nadciąga potężna burza, a ona połączy siły z dawnym policyjnym partnerem, z którym rozdzielił ją podobny dramat sprzed trzech lat. Muszą zdążyć, zanim żywioł zmyje z powierzchni ziemi wszystkie tropy… i całe miasteczko.

W nowym sezonie Veronika Gren (Alexandra Rapaport) nadal próbuje uporać się z demonami przeszłości i niewyjaśnionymi wizjami, które nie dają jej spokoju. Z niecierpliwością czeka, aż znów założy policyjny mundur i odzyska utracony spokój. W miarę rozwoju akcji Veronika zostaje wciągnięta w mroczną zagadkę morderstwa. Ślady prowadzą w przeszłość, aż sześć dekad wstecz. Veronika balansuje między światem żywych a umarłych, ale powoli traci kontrolę. Nieuchronny ciąg wydarzeń stawia pod znakiem zapytania wszystko, co udało jej się odbudować. Serial oryginalny SkyShowtime.

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Stara się jednocześnie pogodzić życie rodzinne i obowiązki służbowe oraz udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie.