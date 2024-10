"Za pół ceny na zawsze" - to Wam się opłaci! SkyShowtime ze świetną promocją

SkyShowtime

SkyShowtime niedawno ogłosił nowy plan subskrypcji, Premium, który oferuje pełny dostęp do katalogu platformy w jakości 4K UHD, bez reklam. Tym samym można oglądać hollywoodzkie blockbustery, seriale na wyłączność oraz lokalne produkcje oryginalne na pięciu urządzeniach jednocześnie, a także wybrać 100 tytułów (w tym 30 filmów fabularnych) do obejrzenia offline. To wszystko wyniesie użytkowników 49,99 zł miesięcznie... chyba że skorzysta się z wyjątkowej promocji, która pozwala zapłacić dwa razy mniej!

"Za pół ceny na zawsze" - 50% zniżki na plan Premium w SkyShowtime

Aby zachęcić użytkowników do nowej oferty, serwis przygotował atrakcyjną ofertę. Od 29 października do 9 grudnia będzie można wykupić plan Premium za połowę ceny, czyli 24,99 zł miesięcznie. Co istotne, zniżka 50% będzie obowiązywać aż do momentu anulowania subskrypcji. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni subskrybenci SkyShowtime.

Ta ograniczona czasowo promocja będzie dostępna nie tylko w Polsce, ale również w Andorze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandach, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i na Węgrzech.

Biblioteka SkyShowtime jest wypełniona kultowymi tytułami od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeona oraz DreamWorks Animation. W ofercie możecie znaleźć m.in. całe uniwersum Yellowstone (wraz z wszystkimi sezonami 1883, 1923 i Yellowstone), Oppenheimera, Kung-Fu Pandę 4, Lioness oraz nadchodzące produkcje, takie jak Dzień szakala i Śleboda.

Nowy plan Premium będzie dostępny obok dwóch istniejących już planów subskrypcji - Standard z reklamami oraz Standard (wcześniej Standard Plus).