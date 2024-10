SkyShowtime - nowości na listopad 2024. Yellowstone 5B, 2. sezon Lioness i inne

fot. materiały prasowe

W listopadzie na SkyShowtime trafi kilka wyczekiwanych nowości, jak 2. sezon Lioness oraz sezon 5B kultowego serialu Yellowstone. Ponadto na platformie zadebiutuje serial Landman: Negocjator, również od Taylora Sheridana. Historia dotyczy losów pracowników platform wiertniczych, jak i miliarderów, którzy są odpowiedzialni za kryzys w geopolityce. Miłośnicy kryminałów powinni sprawdzić serial The Darkness, który opowie o duecie detektywów będących na tropie rozwiązania sprawy skomplikowanego morderstwa. Na subskrybentów będą czekać jeszcze filmowe nowości warte uwagi. Sprawdźcie poniżej pełną listę.

SkyShowtime - nowości na listopad

Lioness

Premiera: 1 listopada

Serial nominowanego do Oscara® scenarzysty Taylora Sheridana to szpiegowski thriller inspirowany prawdziwym amerykańskim programem wojskowym. Lioness opowiada historię Joe (Zoe Saldaña), która próbuje pogodzić życie osobiste z rolą kluczowej agentki CIA prowadzącej wojnę z terroryzmem. W nowym sezonie znów wystąpi gwiazdorska obsada: Zoe Saldaña (równocześnie producentka wykonawcza serialu), Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, nominowany do nagrody Emmy® Michael Kelly, laureat Oscara Morgan Freeman oraz laureatka Oscara i producentka wykonawcza Nicole Kidman.

Łącznie sezon liczy 8 odcinków. Pierwsze dwa epizody będą dostępne od 1 listopada wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

The Darkness - 1. sezon

Premiera 1 listopada

Serial jest adaptacją serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona i opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która bada sprawę szokującego morderstwa, zmagając się jednocześnie z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć winnego - nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia. W nakręconym w Reykjaviku serialu występują: nominowana do Oscara Lena Olin, Jack Bannon, Douglas Henshall, Björn Hlynur Haraldsson, Thorsteinn Bachmann, Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Tora Hallström, Ahd Tamimi i Árni Þór Lárusson. Serial reżyserował dwukrotnie nominowany do Oscara Lasse Hallströmem.

Yellowstone

Premiera: 14 listopada

Światowy hit, Yellowstone, współtworzony przez nominowanego do Oscara scenarzystę Taylora Sheridana i Johna Linsona, opowiada historię rodziny Duttonów, która kontroluje największe ranczo bydła w Stanach Zjednoczonych. Zerwane sojusze, niewyjaśnione morderstwa, rozdrapywanie ran i trudna walka o szacunek to dla Duttonów niemal codzienność. To jednak tylko niektóre skutki ciągłych konfliktów z sąsiadami – rozrastającymi się miasteczkami w stanie Montana, rezerwatem rdzennych Amerykanów i pierwszym parkiem narodowym w USA.

Druga część 5. sezonu liczy 6 odcinków. Nowe epizody w serwisie co tydzień.

Landman: Negocjator

Premiera: 20 listopada

Współtworzony przez nominowanego do Oscara Taylora Sheridana i Christiana Wallace'a Landman (Landman: Negocjator), z Billym Bobem Thorntonem w roli głównej, rozgrywa się w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu i jest współczesną opowieścią o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. To historia opowiadana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę. Oprócz Billy'ego Boba Thorntona w serialu zagrali: Ali Larter, Michelle Randolph, Jacob Lofland, Kayla Wallace, James Jordan, Mark Collie, Paulina Chávez i Demi Moore. Gościnnie w serialu wystąpili: Jon Hamm, Andy Garcia i Michael Peña.

1. sezon liczy 10 odcinków. Dwa pierwsze epizody będą dostępne od 20 listopada wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

Action

Premiera: 30 listopada

Action to kipiący adrenaliną serial dokumentalny podążający za zespołem kaskaderskim 87North – światowej sławy firmą produkcyjną założoną przez Davida Leitcha i Kelly McCormick. W serialu pokazane są historie zwykłych ludzi, których przyciągnął fascynujący świat sportów akcji, sztuk walki, motocrossu i nie tylko. Śmiałkowie poruszają się po wysokooktanowym, profesjonalnym i często niebezpiecznym świecie kaskaderów filmowych, łącząc zawodową pasję z wymaganiami codziennego życia. W filmie występują: Keanu Reeves, Ryan Gosling i David Harbour.

1. sezon liczy 6 odcinków. Nowe odcinki w serwisie co tydzień.

SkyShowtime - kontynuacje seriali

Tulsa King (2. sezon) - nowe odcinki w serwisie co tydzień.

Frasier (2. sezon) - nowe odcinki w serwisie co tydzień.

Tulsa King

SkyShowtime - filmy w listopadzie

Co będzie dalej

Premiera: 2 listopada

Dwoje dawnych kochanków, Bill (David Duchovny) i Willa (Meg Ryan), zmuszeni są nocować na zasypanym śniegiem regionalnym lotnisku. Opóźnienie trwa w nieskończoność, a marzycielka Willa i katastrofista Bill są tak samo zauroczeni i zirytowani sobą nawzajem, jak kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednak w miarę odkrywania zagadki wspólnej przeszłości i konfrontacji swojego życia z dawnymi marzeniami, zaczynają się zastanawiać, czy ich ponowne spotkanie jest tylko zbiegiem okoliczności.

Abigail

Premiera: 18 listopada

Radio Silence, twórcy filmowych horrorów „Ready or Not", „Krzyk" (2022) i „Krzyk VI", prezentują nową, zuchwałą i krwiożerczą wizję wampirów w produkcji Abigail. Tajemniczy handlarz wynajmuje grupę złoczyńców, aby porwać córkę wpływowej osoby ze świata przestępczego. Ich zadaniem jest strzec 12-letniej baletnicy przez jedną noc, aby uzyskać okup w wysokości 50 milionów dolarów. Gdy grupa porywaczy zaczyna topnieć jeden po drugim, ku swojemu przerażeniu odkrywają, że są zamknięci w odizolowanej rezydencji, a ich podopieczna nie jest wcale zwykłą małą dziewczynką.

Istoty fantastyczne

Premiera: 28 listopada

Istoty fantastyczne to wzruszająca i zabawna opowieść o dziewczynce, która odkrywa w sobie zdolność widzenia wyimaginowanych przyjaciół, zwanych IF. Pewnego dnia wyrusza w magiczną podróż, aby ponownie połączyć dzieci z ich zapomnianymi IF-ami zanim znikną. Film jest rodzinną przygodą, w którą trzeba uwierzyć, żeby ją naprawdę zobaczyć i przeżyć. Scenariusz i reżyseria – John Krasinski, w roli głównej – Ryan Reynolds.

