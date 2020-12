Skywalker. Odrodzenie - grafiki koncepcyjne z planety Exegol i spojrzenie na Imperatora

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie jest filmem, który podzielił fanów. Wielu z nich negatywnie oceniło domknięcie Sagi Skywalkerów. W krytycznych opiniach powoływano się na chaos, który wkradł się szczególnie w ostatnią fazę filmu. Wtedy też trafiamy właśnie na planetę Exegol, na której ponownie spotykamy Imperatora Palpatine'a, którego pojawienie się wywołało wiele kontrowersji.

Na nowych grafikach koncepcyjnych udostępnionych przez ILM, widzimy nie tylko moment rozkładu Palpatine'a, ale także świątynie zbudowaną (lub tylko przejętą) przez Sithów na planecie Exegol. W filmie ostatecznie nie udało się widzom zobaczyć zbyt wiele dokładnych szczegółów z wyglądu planety, ponieważ większość była pokryta ciemnością. Nowe grafiki pokazują nieco więcej z wyglądu świątyni oraz innych elementów. Fani dostrzegli też nawiązanie do gry Star Wars: Knights of the Old Republic oraz wizerunek postaci Revana, co jest potwierdzeniem jego obecności w kanonie Gwiezdnych Wojen. Zobaczcie: