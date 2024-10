Słabe opinie po pokazach testowych Kapitana Ameryki 4. Film jest "nudny i nieistotny"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat będzie pierwszym kinowym filmem, w którym w rolę Kapitana Ameryki wcieli się nie Steve Rogers, a Sam Wilson, który ostatecznie stał się tym herosem pod koniec serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Produkcja przeszła przez rozbudowane dokrętki, które wiele zmieniły. Budżet, wedle doniesień, wynosi ok. 350 mln dolarów. To oznacza, że film musi być nie lada sukcesem w kinach, aby na siebie zarobić.

Droga ku temu nie będzie łatwa. World of Reel informuje, że niedawno odbyły się dwa pokazy testowe. Każda widownia miała okazję obejrzeć inną wersję filmu. Przeciek od jednego z widzów pojawił się w sieci, a osoba, która widziała tę produkcję nie była wcale zadowolona. To samo można powiedzieć o drugiej widowni, która także nie darzy nowego filmu MCU ciepłym uczuciem. Nazywa się go "nudnym" i "nieistotnym."

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - co wiadomo?

Anthony Mackie wraca na ekrany w roli tytułowego bohatera. Poza Nelsonem do swojej roli powróci również Liv Tyler jako Betty Ross. Natomiast Thaddeusa Rossa zagrał Harrison Ford, zastępując Williama Hurta, który zmarł w 2022 roku. W filmie zobaczymy również Giancarlo Esposito jako Sidewindera.

Data premiery została zaplanowana na przyszłoroczne Walentynki, czyli 14 lutego 2025 roku.

