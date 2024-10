Kapitan Ameryka 4 - jednak będzie cameo TEJ postaci?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Pojawiła się nowa plotka na temat Kapitana Ameryki 4. Według niej w filmie pojawi się cameo Bucky'ego Barnesa. Co więcej, znany insider MyTimeToShineHello na platformie X odniósł się do niej. Twierdzi, że to prawda. Jego wpis na ten temat możecie zobaczyć poniżej.

Miałoby to sens, biorąc pod uwagę fakt, że Bucky Barnes to przyjaciel Sama Wilsona, a ich relację mogliśmy śledzić w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Z drugiej strony, wcześniej kategorycznie mówiono, że cameo nie będzie. Twierdzili tak też insiderzy. Możliwe więc, że jeśli ta plotka jest prawdą, dodano tę postać dopiero w dokrętkach. A przecież wiemy, że w przypadku Kapitana Ameryki 4 było ich naprawdę sporo.

Bucky'ego Barnesa za to na pewno zobaczymy w filmie Thunderbolts*, w którym dołączy do nowej drużyny antybohaterów Marvela, do której należą także: Red Guardian, Yelena Belova, Taskmaster, Walker oraz Duch.

