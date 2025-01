Klasyczny wygląd, ANC i długi czas pracy na baterii. Oto słuchawki AIRY TWS PRO

fot. Teufel

Słuchawki AIRY TWS PRO od firmy Teufel to połączenie kompaktowej formy i klasycznego designu ze sporymi możliwościami. Łączą one w sobie adaptacyjną i hybrydową technologię ANC oraz tryb transparentny, dzięki któremu użytkownicy mogą słyszeć otoczenie bez potrzeby zdejmowania słuchawek. O odpowiednią synchronizację dźwięku z wideo dba Bluetooth 5.2 z AAC i aptX Adaptive, za jakość rozmów telefonicznych odpowiada zaś 6 wbudowanych mikrofonów oraz technologia Qualcomm cVc. Razem ma to gwarantować dobrą słyszalność nawet w hałaśliwych i wietrznych warunkach.

Słuchawki są w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu nawet ponad 19 godzin, wliczając w to etui ładujące. Czas pracy samych słuchawek to 4 godziny przy włączonym ANC, a o poziomie naładowania poinformują wskaźniki na urządzeniach z systemami Android oraz iOS, a także na samym etui. Dostęp do zaawansowanych ustawień będzie można uzyskać za pomocą aplikacji Teufel Go.

AIRY TWS PRO - zdjęcia

Słuchawki AIRY TWS PRO dostępne są w cenie 739 zł. W zestawie znajdzie się także pięć par wkładek dousznych (w rozmiarach XS, S, M, L oraz XL) wykonanych z antybakteryjnego silikonu.