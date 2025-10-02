Smartfon z Westeros? realme zapowiada edycję specjalną inspirowaną Grą o Tron!
Fani Siedmiu Królestw, szykujcie sakiewki! Firma realme oficjalnie ogłosiła współpracę z właścicielami marki Gra o Tron, której owocem będzie limitowany smartfon inspirowany legendarnym serialem fantasy.
Technologia i popkultura znowu łączą siły. Tym razem realme wkracza do świata Westeros, zapowiadając partnerstwo z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, które ma połączyć „świetną opowieść z immersyjnym designem”. Efektem jest limitowana edycja smartfona, która ma przenieść użytkowników prosto do świata znanego z kultowej serii HBO.
Smoczy ogień
A jak wygląda sam sprzęt? Projektanci inspirowali się Smoczą Skałą. Czarno-złota obudowa ma przywodzić na myśl królewski luksus siedziby Targaryenów, a wygrawerowane nanotechnologią smocze motywy dodają mu mocy. Prawdopodobnie.
Jednak prawdziwa magia zaczyna się, gdy telefon trafi w ręce prawdziwego smoka. Po raz pierwszy na świecie zastosowano tu specjalny materiał wrażliwy na ciepło. Czarna obudowa w wersji „smoczego ognia” pod wpływem temperatury zmienia kolor na czerwony, co ma symbolizować odrodzenie Daenerys Targaryen pośród płomieni.
To nie koniec smaczków dla fanów. W oprogramowaniu znajdą się specjalne motywy interfejsu, dzięki którym opowiesz się po stronie rodu Starków lub Targaryenów. To idealny sprzęt dla tych, którzy – niczym Daenerys czy Jon Snow – wytrwale dążą do celu.
Unboxing niczym zdobycie Żelaznego Tronu
realme zadbało też o to, by już samo pudełko było nie lada gratką. W środku limitowanej edycji znajdziecie:
- mikroreplikę Westeros,
- podstawkę pod telefon wzorowaną na Żelaznym Tronie,
- kolekcjonerskie karty z herbami największych rodów.
realme zapowiada, że to nie koniec tego typu działań marketingowych i w przyszłości zamierza łączyć świat technologii z kreatywnym opowiadaniem historii.
Na razie nie znamy ceny ani dokładnej daty premiery tego wyjątkowego smartfona, ale jedno jest pewne – bitwa o ten model może być równie zacięta, jak o Królewską Przystań!
Źródło: Informacja prasowa realme
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat