Nie żyje Angelo Badalamenti, legendarny kompozytor muzyki do Twin Peaks

fot. screen z YouTube

Angelo Badalamenti był najbardziej znany ze swojej pracy przy produkcjach reżysera, Davida Lyncha. Kompozytor stworzył muzykę do takich dzieł filmowca jak Blue Velvet, Mulholland Drive, Zagubiona autostrada czy Dzikość serca. Jednak chyba jego najbardziej znaną pracą jest ścieżka dźwiękowa do produkcji Miasteczko Twin Peaks.

Nagrodzona Grammy ścieżka dźwiękowa kompozytora, która zawierała niepokojący „Laura Palmer's Theme”, zapewniła Badalamentiemu i jego muzyce miejsce wśród najbardziej znanych kompozytorów i tematów w historii telewizji.

Urodzony na Brooklynie w Nowym Jorku Badalamenti studiował muzykę w Eastman School of Music i Manhattan School of Music, gdzie uzyskał tytuł magistra, zanim rozpoczął karierę zawodową jako nauczyciel muzyki, akompaniator fortepianowy i autor tekstów. Swoją pracę filmową rozpoczął od muzyki do Gordon's War w 1973 i Law and Disorder w 1974.

Jego trwająca całe życie współpraca z Lynchem rozpoczęła się w 1986 roku, kiedy reżyser zatrudnił go jako trenera wokalnego dla gwiazdy Blue Velvet, Isabelli Rossellini. Badalamenti ostatecznie napisał muzykę do filmu i wraz z reżyserem piosenkę „Mysteries of Love”.