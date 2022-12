Mirosław Hermaszewski nie żyje. Jedyny polski kosmonauta zmarł w wieku 81 lat

YouTube/TV Kwidzyn

Mirosław Hermaszewski nie żyje - tę niezwykle smutną informację o śmierci jedynego polskiego kosmonauty w imieniu rodziny zmarłego przekazał na Twitterze zięć generała, Ryszard Czarnecki. Europoseł w rozmowie z Onetem przyznał, że słynny generał jeszcze dziś rano przeszedł operację, po której pojawiły się komplikacje zdrowotne, ostatecznie prowadzące do utraty życia. Hermaszewski odszedł w wieku 81 lat.

Tak swojego teścia pożegnał w sieci Czarnecki:

https://twitter.com/r_czarnecki/status/1602380207771484162

Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku w Lipnikach na terytorium dzisiejszej Ukrainy; jako dziecko cudem ocalał od śmierci w czasie rzezi wołyńskiej. 20 lat później zaczął uczęszczać do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył w stopniu podporucznika. Jego kariera pilota rozwijała się w zawrotnym tempie; wyróżnienie w czasie studiów w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, dowództwo nad eskadrą myśliwców w Słupsku czy 11. pułkiem myśliwców we Wrocławiu - wszystko to sprawiło, że w 1976 roku Hermaszewski oficjalnie został kandydatem do lotu w kosmos.

Wojskowy przez półtora roku przygotowywał się do tego zadania w ulokowanym pod Moskwą Gwiezdnym Miasteczku. Koniec końców 27 czerwca 1978 roku wraz z Rosjaninem Piotrem Klimukiem na pokładzie statku Sojuz 30 wyruszył w kierunku stacji orbitalnej Salut 6; Hermaszewski przebywał na orbicie okołoziemskiej 8 dni, aż do 5 lipca 1978 roku. W tym czasie kosmonauci okrążyli naszą planetę 126 razy.

W czasie stanu wojennego Hermaszewski wchodził w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), choć, jak przyznał po latach, o swojej w niej obecności dowiedział się dopiero z telewizji. W 1988 roku polski kosmonauta odebrał ostatecznie nominację generalską. W III RP zmarły wojskowy był m.in. zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz inspektorem ds. Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Mirosław Hermaszewski miał również związki z popkulturą. Użyczył on swojego głosu m.in. w animacji Małpy w kosmosie oraz w grze Call of Duty: Infinite Warfare.