Śmierć Gwen Stacy - legendarna historia w nowej wersji. Teraz umrze... Falcon

Marvel oficjalnie ogłosił, że w ramach zbliżającego się wydarzenia Heroes Reborn ukaże się zeszyt Marvel Double Action #1, w którym kanwą opowieści stanie się legendarna historia Śmierć Gwen Stacy (znana polskim czytelnikom również jako Śmierć Stacych). Rzecz w tym, że w nowej wersji umierał będzie Falcon, natomiast rola w oryginale zarezerwowana dla Spider-Mana przypadnie w udziale Nighthawkowi, członkowi drużyny Squadron Supreme of America.

The Night Gwen Stacy Died to wątek, który pierwotnie zamieszczono w zeszytach The Amazing Spider-Man #121-122 z 1973 roku. Punktem kulminacyjnym opowieści stała się sekwencja, w której Zielony Goblin zrzucił Gwen z mostu Jerzego Waszyngtona - choć Peter Parker był w stanie złapać Stacy za pomocą swoich sieci, bohaterka i tak złamała kark, ginąc na miejscu.

Heroes Reborn: Marvel Double Action #1 - okładka

Autorami Marvel Double Action #1 będą scenarzysta Tim Seeley i rysownik Dan Jurgens. Pierwszy z nich tak tłumaczy powody sięgnięcia po Śmierć Gwen Stacy w przygotowywanej przez siebie historii:

Wychowałem się na serii poświęconej Squadron Supreme of America, którą Marvel wypuszczał w latach 80. To byli moi Watchmen, zanim dorosłem na tyle, by naprawdę przeczytać Watchmen. W tej nowej historii sięgamy po wiele znanych wątków i momentów, aktualizując je pod rok 2021. Wraz z Danem Jurgensem zagłębiały się w lata 70. i opowiemy starą-nową historię o Falconie, która - taką mam nadzieję - doprowadzi was do zdumienia i zszokuje.

Marvel Double Action #1 ma wejść na amerykański rynek latem.