Skrzydlate bestie z kosmosu? Fakty i ciekawostki na temat smoków z Rodu smoka i Gry o tron

fot. Max

Kiedy w 2011 roku zadebiutował pierwszy sezon Gry o tron, niewiele osób spodziewało się tak ogromnego sukcesu i wpływu na popkulturę, jaki ta seria okazała się mieć. Gra o tron była wszystkim, czego potrzebowała publiczność spragniona fantasy dla dorosłych z inteligentnymi dialogami, niejednoznacznymi postaciami i rozbudowanymi historiami, które ciągnęły się całymi sezonami. Z ich biegiem poziom spadał i zakończył się bolesnym upadkiem z tronu telewizyjnego króla, ale Gra o tron: Ród smoka zdał się zmazać plamę na honorze serii i obudził znów nadzieje.

To, co było wyjątkowe w Grze o tron, to nie tylko knowania polityczne, zdrady i spiski, ale również elementy bardziej przypominające typowe fantasy. Bo kto nie lubił smoków lub akcji z ich udziałem w roli głównej? Na przestrzeni kolejnych sezonów obserwowaliśmy jak się rozwijają, rosną i stają coraz większym zagrożeniem dla przeciwników Daenerys, a w nadchodzącym 2. sezonie Rodu smoka poznamy ich pełny potencjał bitewny, gdy staną naprzeciw siebie w bratobójczej walce w przestworzach.

W 2. sezonie Rodu smoka powrócą bestie, które już poznaliśmy przy okazji pierwszej serii, ale też przedstawione będą zupełnie nowe. Warto z tej okazji poznać kilkanaście faktów i ciekawostek na temat smoków ze świata Pieśni Lodu i Ognia - zarówno seriali, ale i książek.

Fakty i ciekawostki na temat smoków z Rodu smoka i Gry o tron

1. Kolor łusek i oczu nie ma żadnego znaczenia.