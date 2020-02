Snake Eyes - pierwsze zdjęcie ze spin-offu G.I. Joe

Snake Eyes to widowisko Paramount Pictures będące spin-offem serii G.I. Joe. Produkcja opowiada o losach tytułowego członka tego elitarnego oddziału żołnierzy. Obecnie w Japonii trwają zdjęcia do projektu. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z widowiska przedstawiające tytułowego bohatera, w którego w filmie wciela się Henry Golding. Aktor udostępnił je na swoim Instagramie. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Fabuła ma skupić się na tytułowym bohaterze, który szuka zemsty za śmierć ojca. Ta doprowadza go do dołączenia do klanu ninja, który pozwoli mu odnaleźć akceptację. W obsadzie znajdują się oprócz wspomnianego Goldinga znajdują się również Ursula Corbero, Samara Weaving, Iko Uwais i Andrew Koji. Reżyseruje Robert Schwentke.

Snake Eyes - premiera filmu w USA 23 października 2020 roku.