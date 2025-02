Czy Śnieżka wygra z kontrowersjami? Nowe prognozy box office nie napawają optymizmem

fot. Disney

Śnieżka, czyli nowy aktorski film Disneya adaptujący klasyczną bajkę o królewnie i siedmiu krasnoludkach, to jednocześnie najdroższy taki film z dotychczasowych. Budżet według doniesień wyniósł aż 240 mln dolarów i to bez wliczenia kosztów marketingu. Do tej pory przewidywano, że Śnieżka w weekend otwarcia zarobi w USA ok. 63-70 mln dolarów. Natomiast nowe raporty stworzone przez The Hollywood Reporter sugerują nieco niższe otwarcie, które może budzić niepokój. Zdaniem THR, Śnieżka ma zaliczyć otwarcie w wysokości 48-58 mln dolarów.

Nawet najmniejsza suma z tych wymienionych byłaby większa od otwarcia Mufasy: Króla lwa, a warto zauważyć, że ta produkcja i tak bardzo dobrze na siebie zarobiła i nadal zarabia (700 mln dolarów z całego świata na koncie). Jest to jednak znacznie gorszy wynik od kilku innych aktorskich remake'ów znanych bajek: Król lew z 2019 roku (191.7 mln dolarów w weekend otwarcia), Aladyn i Mała Syrenka również zarobili powyżej 90 mln dolarów. Przewidywany wynik Śnieżki byłby gorszy nawet od Kopciuszka (67.8 mln dolarów) i Czarownicy z Angeliną Jolie (69.4 mln dolarów).

Śnieżka - fabuła, obsada, premiera

Królewna Śnieżka, prześladowana przez zazdrosną królową, ukrywa się u krasnoludków. Królowa chce ją zabić za pomocą zatrutego jabłka.

Śnieżkę w nowym filmie zagra Rachel Zegler, a Złą Królową – Gal Gadot. Do obsady należą także Andrew Burnap, Ansu Kabia, Dujonna Gift, Martin Klebba, Colin Michael Carmichael oraz Patrick Page. Za reżyserię filmu odpowiada Marc Webb, a scenarzystkami są Greta Gerwig i Erin Cressida Wilson.

Śnieżka zadebiutuje w polskich kinach już 21 marca.

