Sniper Elite Resistance zapowiedziane. Gra trafi do usługi Xbox Game Pass

Rebellion

Nowy bohater, nowa historia i zwiastun zaprezentowany podczas pre-show dla Gamescom Opening Night Live. Tym właśnie uraczył nas Rebellion. Nowa część serii oferuje zupełnie nową historię, która biegnie równolegle z wydarzeniami z Sniper Elite 5.

Głównym bohaterem Sniper Elite Resistance jest Harry Hawker, agent Special Operations Executive (SOE). Harry odkrywa istnienie nowej Wunderwaffe, która jest tak potężna, że gwarantuje nazistom zwycięstwo w wojnie. Akcja gry przenosi graczy w sam środek okupowanej Francji, gdzie toczy się tajemnicza wojna, daleka od głównych frontów.

Opiswskazuje, że gracze mogą spodziewać się niezrównanych mechanik snajperskich, elementów skradania oraz taktycznej walki z perspektywy trzeciej osoby.

Sniper Elite Resistance będzie dostępna na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Co ważne, gra trafi również do subskrybentów Xbox Game Pass już w dniu premiery, choć konkretny termin nie został podany. Wiadomo jedynie, że gra na rynku zadebiutuje w przyszłym roku.