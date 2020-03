Sniper: Ghost Warrior Contracts dostał multiplayer. Tryb dostępny jest za darmo

CI Games poinformowało, że dodało do strzelanki Sniper Ghost Warrior Contracts tryb rozgrywki wieloosobowej.Pierwotnie miał się w nim znaleźć już od dnia debiutu na rynku, ale ostatecznie twórcy postanowili nieco go opóźnić.

Decyzja o przełożeniu rozgrywki wieloosobowej podyktowana była tym, że ekipa nie chciała rozdzielać się na drobne i pracować nad wieloma elementami gry równocześnie, kosztem obniżenia jakości całego produktu. Zdecydowano się więc na celowe przesunięcie premiery multiplayera, dzięki czemu całe prace mogły skupić się na dopracowaniu trybu dla jednego gracza. Patrząc na oceny na Steamie można uznać, że twórcom takie działanie się opłaciło. Sniper: Ghost Warrior Contracts jest bowiem najwyżej ocenianą grą serii na platformie Valve.

📣 This is not a drill! #Multiplayer Mode is now available!

The time has come to put your skills to the test and stand against other snipers🎯@Steam @Xbox @PlayStation pic.twitter.com/URIN2pgshJ

— Sniper Ghost Warrior Contracts (@SGWContracts) March 4, 2020