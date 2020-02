Car Thief Simulator: polska gra pozwoli na wcielenie się w złodzieja samochodów

Car Thief Simulator to nadchodząca produkcja od polskiego studia The Dust. Tym razem będzie to symulator, w którym zadaniem graczy będzie kradzież samochodów. W odróżnieniu od serii Grand Theft Auto, tutaj nacisk ma zostać położony jednak nie na gangsterską działalność, ale na same włamania do pojazdów. Te będą różniły się zabezpieczeniami, co będzie wymuszało na graczach stosowanie różnych rozwiązań, zarówno wymagających umiejętności mechanicznych, jak i hakerskich.

Rozgrywka obejmować będzie zarówno namierzenie i kradzież konkretnego pojazdu (ukradniemy zarówno auta luksusowe, jak i te zdecydowanie niższej klasy), a także ucieczkę przed organami ścigania, przerabianie skradzionego samochodu oraz dostarczenie go klientowi w jak najlepszym stanie. Pojawi się tu również możliwość sprzedawania naszych łupów na części, a nawet... pewne elementy znane ze skradanek: będziemy obserwować nasz cel, unikać kamer i czujników ruchu.

Data premiery Car Thief Simulator nie została jeszcze ujawniona. Wiemy natomiast, że gra trafi na PC (Steam).