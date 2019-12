Hideo Kojima ujawnia swoje ulubione filmy 2019 roku. Wśród nich jest polska produkcja

Hideo Kojima nie kryje się z tym, że jest wielkim miłośnikiem kina. W opisie na Twitterze wspomina, że "99% jego ciała to filmy" i regularnie dzieli się w serwisach społecznościowych opiniami o obejrzanych przez siebie produkcjach. Twórca Death Stranding i serii Metal Gear Solid pokusił się też o podsumowanie ostatnich miesięcy i ujawnił swoje ulubione filmy 2019 roku.

Najlepszym filmem tego roku, zdaniem Kojimy, było koreańskie Parasite. Na kolejnych miejscach znalazły się Granica, Irlandczyk, Siedzący słoń oraz polski akcent: Zimna wojna. Warto jednak zaznaczyć, że te dwie ostatnie produkcje miały premierę jeszcze w roku 2018.

My top 5 films this year.

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. A Elephant Sitting Still

5. Cold War pic.twitter.com/FoeWleP7aQ

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 21, 2019