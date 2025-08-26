Reklama
Snoop Dogg boi się chodzić do kina. Powód: Buzz Astral i dwie kobiety

Snoop Dogg podzielił się swoją opimią na temat filmu Buzz Astral z 2022 roku. Jego komentarz stał się viralem.
Paulina Guz
Buzz Astral fot. Pixar
Snoop Dogg w podcaście It’s Giving wypowiedział się na temat bajki Buzz Astral z 2022 roku. Nie podobał mu się fakt, że została w nim przedstawiona para tej samej płci, a dokładnie dwie kobiety w związku.

Widzisz to, co widzisz. Wkładają to wszędzie. Są jak: „Ona miała dziecko – z inną kobietą”. Cóż, mój wnuk w środku filmu pyta mnie: „Dziadku Snoop? Jak mogła mieć dziecko z inną kobietą? Sama jest kobietą!” – relacjonował amerykański raper. – K***a, nie przyszedłem tu po to gówno. Przyszedłem, żeby obejrzeć chol***y film.

Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez Buzza Astrala

Snoop Dogg dodał, że ten moment „zniszczył go” i teraz boi się chodzić do kina.

Boję się chodzić do kina. Wrzucacie mnie w sam środek gówna, na które nie mam odpowiedzi... To mnie zaskoczyło. Pomyślałem sobie: „Która część filmu to była?”. To dzieciaki. Dlaczego im to pokazujemy w tym wieku? Będą zadawać pytania, na które nie mam odpowiedzi.

Jego krytyczny komentarz pod adresem Buzza Astrala odbił się echem w Sieci. Wiele osób zwraca uwagę na fakt, że dzieciom w USA trzeba tłumaczyć o wiele bardziej złożone problemy, takie jak bycie gotowym na strzelaninę w szkole. Poza tym przeszłość rapera jest na tyle kontrowersyjna, że wnuki googlując dziadka również mogłyby mieć wiele niewygodnych pytań. 

Źródło: Deadline

