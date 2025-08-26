Snoop Dogg boi się chodzić do kina. Powód: Buzz Astral i dwie kobiety
Snoop Dogg podzielił się swoją opimią na temat filmu Buzz Astral z 2022 roku. Jego komentarz stał się viralem.
Snoop Dogg w podcaście It’s Giving wypowiedział się na temat bajki Buzz Astral z 2022 roku. Nie podobał mu się fakt, że została w nim przedstawiona para tej samej płci, a dokładnie dwie kobiety w związku.
Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez Buzza Astrala
Snoop Dogg dodał, że ten moment „zniszczył go” i teraz boi się chodzić do kina.
Jego krytyczny komentarz pod adresem Buzza Astrala odbił się echem w Sieci. Wiele osób zwraca uwagę na fakt, że dzieciom w USA trzeba tłumaczyć o wiele bardziej złożone problemy, takie jak bycie gotowym na strzelaninę w szkole. Poza tym przeszłość rapera jest na tyle kontrowersyjna, że wnuki googlując dziadka również mogłyby mieć wiele niewygodnych pytań.
Źródło: Deadline
