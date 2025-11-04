Amerykańska telewizja FX zamówiła niezatytułowany spin-off serialu Snowfall, .który jednocześnie jest sequelem. Nowa produkcja, osadzona w tym samym świecie, opowie historię dwóch znanych widzom postaci: Leona (w tej roli Isaiah John) oraz Wandy (Gail Bean). Za sterami projektu, w rolach producentów, stoją Malcolm Spellman, Dave Andron, Thomas Schlamme, Julie DeJoie, Michael London i Trevor Engelson. Projekt powstaje dla amerykańskiego serwisu Hulu, którego treści w Polsce są dostępne w Disney+. To właśnie tam Snowfall można oglądać w naszym kraju.
Spin-off Snowfall - opis fabuły
Historia rozgrywa się w latach 90. w Los Angeles, niedługo po zakończeniu wydarzeń z oryginalnego serialu. Bohater po odwyku chce podbić scenę rapu na Zachodnim Wybrzeżu. Wybucha wojna gangów, a wytwórnie próbują wykorzystać kulturę hip-hopu do własnych celów.
W oświadczeniu szefa FX Entertainment czytamy:
W obsadzie są również Asante Blackk, Peyton Alex Smith oraz Simmie Sims III. Potencjalna data premiery nie została ustalona - najpewniej nie wcześniej niż w 2026 roku.
Źródło: deadline.com