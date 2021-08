Snowpiercer i nie tylko: poznajcie wrześniowe komiksy Kurca

Kurc

Wydawnictwo Kurc zapowiedziało na 14 września trzy komiksowe premiery. Po pierwsze będzie to już trzecia część zekranizowanego Snowpiercera. Tytułowy pociąg nie jest w stanie kontynuować swojej odysei. Pasażerowie - cała ocalała ludzkość - zmuszeni są opuścić pociąg w poszukiwaniu nowego schronienia.

Kolejną zapowiedzią są Wampiurs Wars autorstwa Jana Platy-Przechlewskiego. Był to pierwszy polski komiks undergroundowy. Pierwszy tomik ukazał się w 1985 roku, ostatni cztery lata później. Niniejsze wydanie zbiera wszystkie kanoniczne odcinki oraz dodatkowe komiksy, rysunki, dedykacje, odautorskie teksty i posłowie Jerzego Szyłaka.

Ostatnią zapowiedzią jest Sercożerca duetu Mathieu Gallié i Jean-Baptiste Andreae. Jest to historia Benjamina, który chce ocalić dziadka. By to osiągnąć, musi koniecznie znaleźć przed świtem Sercożercę, złowróżbnego motyla. Dociera do lunaparku, do którego wstęp mają wyłącznie dorośli. Ścigają go okrutne klauny a Rififi, jedyny sojusznik, ma wobec niego nie tylko szlachetne cele.

Oto okładki i plansze z zapowiedzianych komiksów:

Sercożerca - okładka

