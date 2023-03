SnyderVerse - fani chcieli przekonać Warner Bros. do sprzedaży marki. Zack Snyder komentuje

fot. Warner

Zack Snyder w rozmowie z The Film Junkee na YouTubie odniósł się do nowej internetowej kampanii fanów. Jej celem jest przekonanie Warner Bros. do sprzedania praw do SnyderVerse platformie Netflix, by uniwersum zostało uratowane i mogło dalej się rozwijać.

Filmowiec w wywiadzie stwierdził, że nie ma nad tym kontroli i zdecydowanie wykracza to poza jego obowiązki.

Zack Snyder o kampanii mającej uratować SnyderVerse

Zack Snyder tak skomentował próby przekonania Warner Bros. do sprzedaży Snyderverse Netflixowi:

[wzrusza ramionami] Co prawdopodobnie jest zaskakującą informacją, mój wpływ na te sprawy jest bardzo niewielki.

Prawda jest taka, że nie mam kontroli nad tą marką, to nie moja rola. To wykracza poza moje obowiązki

Zack Snyder podkreślił jednak, że wszyscy w Warner Bros. bardzo wspierali jego nadchodzące wydarzenie charytatywne Full Circle, podczas którego będą pokazy takich filmów jak Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Ci ludzie są bardziej niż życzliwi i troskliwi [...] niesamowicie się z nimi pracuje i nie mam żadnych powodów do narzekania.