Sok z żuka 2 - produkcja wstrzymana przez strajki. Ile zabrakło do zrealizowania filmu?

fot. materiały prasowe

Sok z żuka 2 to kontynuacja kultowego hitu Tim Burton. Okazuje się, że zabrakło dosłownie chwili, aby zakończyć zdjęcia. Produkcję wstrzymano w związku z rozpoczęciem strajku aktorów.

Sok z żuka 2 - Tim Burton o wstrzymaniu produkcji

Reżyser przypomniał w wywiadzie dla Independent, że początek strajku SAG-AFTRA przyczynił się do zatrzymania produkcji Soku z żuka 2. Jak sam przyznał, mieli pecha, bo byli już blisko zakończenia pracy.

- Jestem wdzięczny za to, co udało nam się nagrać. Ale dosłownie, zabrakło nam półtora dnia. Wiemy, co mamy do dokończenia. Film jest gotowy w 99 procentach.

Sok z żuka 2 - co wiadomo o filmie?

To sequel Soku z żuka, przedstawiający kontynuację losów Beetlejuice'a i rodziny Deetzów. Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale znamy główny motyw filmu. Ma to być "historia rodzinna".

W filmie powtórnie zobaczymy między innymi Michaela Keatona, Catherine O'Harę i Winonę Ryder. Do uniwersum dołączą Jenna Ortega, Monica Belluccioraz Willem Dafoe. Studiem dystrybuującym jest Warner Bros.

Sok z żuka 2 - premiera filmu została zaplanowana na 6 września 2024 roku.