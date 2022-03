Sok z żuka - powstanie sequel! Projektem ma zająć się wytwórnia Brada Pitta

fot. materiały prasowe

Sok z żuka to czarna komedia fantasy z 1988 roku, którą wyreżyserował Tim Burton. Opowiada o parze duchów nękanej przez nieznośną rodzinę, która wprowadziła się do ich domu. Wynajmują złośliwego ducha Beetlejuice'a, żeby ich przepędził. W głównych rolach zagrali Michael Keaton, Alec Baldwin, Alec Baldwin, Catherine O’Hara i Winona Ryder.

Od kilku lat trwają prace nad sequelem filmu w Warner Bros.. W 2019 roku wydawało się, że projekt został wyrzucony do kosza. Nawet Michael Keaton wypowiadał się raczej w pesymistycznych słowach, co do jego przyszłości, wątpiąc czy w ogóle powstanie. Deadline jednak potwierdził, że kontynuację Soku z żuka ma wyprodukować wytwórnia Brada Pitta - Plan B (pełna nazwa firmy to Plan B Entertainment). Produkcja jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie posiada jeszcze scenariusza i nieznana jest obsada.

Sok z żuka jest adaptacją historii Michaela McDowella i Larry'ego Wilsona. Zarobiła 75 milionów dolarów na całym świecie. Za dystrybucję odpowiadał Warner Bros. Film zdobył nawet Oscara za najlepszą charakteryzację. Na fali tego sukcesu powstał serial animowany, gra wideo oraz musical, który zadebiutował w 2016 roku na Broadwayu.

