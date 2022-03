The Walking Dead 11B - zdjęcia i teaser z 11. odcinka. Eugene na tropie zaginionej Stephanie

fot. AMC

The Walking Dead kontynuuje historię w drugiej części 11. sezonu. Finałowa seria będzie składać się łącznie z 24 odcinków. W oficjalnym opisie 11. epizodu możemy przeczytać, że Eugene szuka Stephanie po jej tajemniczym zniknięciu. Z kolei Connie bada sprawę żołnierza Davisa, a Carol pomaga Hornsby'emu w sporze z pracownikami narkotykowej farmy.

Do sieci trafiły zdjęcia z nadchodzącego odcinka, na których znajdują się Josh McDermitt (Euegene), Paola Lázaro (Księżniczka), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Michael James Shaw (Mercer) i Christian Serratos (Rosita). Nową postacią, którą widzimy na jednej z fotografii jest Roman Calhoun, w którego wciela się Michael Tourek.

The Walking Dead 11B - zdjęcia z 11. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 11

Zobaczcie również teaser z 11. epizodu.

The Walking Dead 11B - teaser 11. odcinka

Warto wspomnieć o dwóch ciekawostkach związanych z 10. odcinkiem The Walking Dead. W nim wystąpiła córka Khary'ego Paytona (Ezekiel) o imieniu Maya. Zagrała dziewczynkę przebraną za Mercera, która wygrała halloweenowy konkurs. Jak czytamy w podpisie zdjęcia z Instagramu: Maya nie była zadowolona z tego, że jej ojciec musiał wyjechać do stanu Georgia, żeby kręcić serial. Nawet prosiła go, żeby rzucił pracę, bo wszyscy tak robią. Choć aktor starał się jak najczęściej odwiedzać dom, ale podczas pandemii było to jeszcze bardziej utrudnione. Dlatego ten odcinek znaczył dla niego tak wiele. Powiedział również, że jest dumny z córki, która podeszła do swojej roli bardzo profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Walking Dead (@amcthewalkingdead)

Ponadto w odcinku wykorzystano wizerunek Toma Luse'a, który jest producentem wykonawczym serialu. Znalazł się na odsłoniętym podczas balu obrazie, który przedstawiał ojca Pameli Milton.

https://twitter.com/KirstenAcuna/status/1498290640626536452

The Walking Dead 11B - polska premiera 11. odcinka 7 marca o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.