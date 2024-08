fot. Warner Bros.

Reklama

Premiera filmu Sok z żuka 2 zbliża się wielkimi krokami, więc również pojawia się coraz więcej wywiadów z aktorami. Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara powrócili do swoich ról po 36 latach od premiery pierwszej części. Do starej obsady dołączyła Jenna Ortega, która wcieliła się w Astrid, córkę Lydii. O swoich wrażeniach z gry młodej aktorki opowiedział odtwórca roli Beetlejuice'a w najnowszej rozmowie z Access Hollywood.

Michael Keaton chwali Jennę Ortegę

Michael Keaton przyznał w wywiadzie, że Ortega był idealna w swojej roli w drugiej części Soku z żuka.

Ostatnio powiedziałem, że to prawie tak, jakby to musiała być właśnie ona... kiedy ludzie mówią "Cóż, urodziła się do tej roli", zaczynam się zastanawiać, czy ona dosłownie nie urodziła się, żeby to zagrać. Bo wiesz, to takie oczywiste. Ona po prostu jest naprawdę miłą młodą kobietą, ale też naprawdę inteligentną. I po prostu to ma. Po prostu się pojawiła, a ja powiedziałem: "O tak, ona to rozumie. Pasuje do niej jak ulał".

fot. materiały prasowe

Warto też przypomnieć, że również Ortega ciepło wypowiadała się o współpracy z Keatonem. W niedawnym wywiadzie zdradziła, jak czuła się, gdy zobaczyła aktora po raz pierwszy w kostiumie i charakteryzacji.

Pamiętam, jak poczułam, jak moja dusza opuszcza moje ciało na sekundę. A potem, między ujęciami, siada i pije swoją herbatę.

Sok z żuka 2 - klipy z filmu oraz Tim Burton o "ewolucji" Beetlejuice'a

W sieci pojawiły się dwa fragmenty z filmu. W pierwszym wideo możemy zobaczyć we wspólnej scenie Delię Deetz (O'Hara), Lydia (Ryder) i Astrid (Ortega), które wróciły do Winter River po śmierci Charlesa (w oryginalne grał go Jeffrey Jones). Jest też Justin Theroux w roli Rory'ego.

ROZWIŃ ▼

Z kolei w drugim klipie oglądamy Beetlejuice'a w swojej siedzibie, który zupełnie się nie zmienił, o czym w rozmowie z Colliderem wspomniał Tim Burton, reżyser filmu.

Przez całą moją karierę zawsze byli tacy ludzie, którzy mówili: "To jest zbyt mroczne", a ja nigdy nie postrzegałem swoich filmów jako mrocznych. Widziałem bardziej mroczne filmy niż moje. Naprawdę nie wiem, o czym mówią, rozumiesz, o co mi chodzi? Ale myślę, że Michael [Keaton] i ja uwielbiamy fakt, że był wtedy politycznie niepoprawny i jest politycznie niepoprawny teraz. [Śmiech] Po prostu się śmieję, bo ktoś go ostatnio zapytał: "Michael, jak ewoluuje postać Beetlejuice?" I zaczęliśmy się śmiać, bo on nie ewoluuje — o to właśnie chodzi!

ROZWIŃ ▼

Beetlejuice Beetlejuice - zdjęcia

Beetlejuice Beetlejuice

Sok z żuka 2 - fabuła

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice’a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi. [opis Helios]

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku.