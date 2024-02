Sonic 3 - Jim Carrey powróci jako Robotnik. Tak wygląda logo

fot. Paramount

Reklama

Jak donosi Variety, Jim Carrey ponownie zagra doktora Robotnika w filmie Sonic the Hedgehog 3. Nastąpi to pomimo tego, że podczas promocji produkcji Sonic. Szybki jak błyskawica 2 aktor zapowiadał emeryturę i że to koniec. Nie podano powodów, dla których zgodził się wrócić, ale może zwyczajnie dobrze się tu bawi, ponieważ Carrey na pewno mówi poważnie o emeryturze. Pokazuje to jego kariera w ostatnich latach - jego ostatnią rolą niezwiązaną z serią Sonic był serial Kidding zakończony w 2020 roku.

Sonic 3 - logo

Opublikowano także wideo pokazujące logo trójki.

Przypomnijmy, że świetnie oceniane filmy Sonic. Szybki jak błyskawica i Sonic 2 były ważnymi tytułami zwalczającymi tzw. klątwę towarzyszącą produkcjom opartym na grach. Pierwsze dwie części zebrały globalnie 870,8 mln dolarów i dobre opinie.

Jeff Fowler, twórca pierwszych części, ponownie będzie reżyserem. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara i Hitoshi Okuno produkują. W obsadzie potwierdzono taż takie osoby ajk Krysten Ritter, Alyla Browne, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández oraz Jorma Taccone.

Sonic 3 - premiera 20 grudnia 2024 roku.