Sonic 3 i Paddington 3 kontynuują produkcję mimo trwającego strajku aktorów

Prace nad kontynuacjami Paddingtona i Sonica zostały wznowione mimo trwających strajków aktorów i scenarzystów. Do tych informacji dotarł portal Screen Daily.

Paddington 3 i Sonic 3 bez aktorów z SAG-AFTRA

Paddington in Peru będzie kręcony bez Rachel Zegler, aktorki powiązanej z SAG-AFTRA, która dołączyła do obsady w czerwcu 2023 roku. Z kolei Sonic 3 wznowi produkcję we wrześniu, również bez aktorów z tego związku. Z racji, że postać Sonica jest animowana, kręcenie jest znacznie prostszą sprawą niż w przypadku w pełni aktorskich produkcji.

Sonic 3 - co wiadomo o produkcji?

Paramount oficjalnie potwierdził prace nad filmem Sonic 3 w listopadzie 2022 roku. Szczegóły fabuły są wciąż nieznane, ale zakończenie sequela sugeruje pojawienie się Shadowa, głównego antagonisty w grach wideo o Sonicu. Data premiery jest zaplanowana na 20 grudnia 2024 roku.

Paddington w Peru - co wiadomo o produkcji?

Prace nad 3. częścią o misiu Paddingtonie rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku. W czerwcu 2023 roku potwierdzono obsadę filmu, do której należą: Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel Joslin i Imelda Staunton. Oprócz nich, nowe postacie mają odgrywać Zegler, Olivia Colman, Antonio Banderas i Emily Mortimer.