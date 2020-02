Sonic. Szybki jak błyskawica - rekordowe otwarcie. Oscarowy Parasite zaskakuje branżę

Sonic. Szybki jak błyskawica miał premierę 14 lutego 2020 roku w USA i w wielu krajach świata. W Stanach Zjednoczonych zaskoczył osiągając 57 mln dolarów (68 mln dolarów w 4-dniowy długi weekend), bijąc rekord najlepszego otwarcia dla filmu opartego na grze. Poprzednim rekordzistą na rynku amerykańskim był Pokémon: Detektyw Pikachu z wynikiem 54,3 mln dolarów. Na świecie Sonic zbiera 43 mln dolarów z 40 krajów. Sumując, na koncie 100 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów.

Na drugie miejsce spadają Ptaki Nocy zaliczając jedynie 48,2% spadku frekwencji. Udało się zebrać 17,1 mln dolarów (19,6 mln dolarów z 4 dni). Łącznie w USA osiągnięto 61,6 mln dolarów. Na świecie zalicza podobny spadek frekwencji zbierając 23 mln dolarów z 78 krajów. Łącznie poza USA mają 83,6 mln dolarów. Sumując, 145,2 mln dolarów przy budżecie 84,5 mln dolarów. Mówi się, że film powinien zamknąć się ostatecznie w kwocie przekraczającej 200 mln dolarów i wówczas będzie to niewielki zysk dla producentów, więc film nie przyniesie strat.

Podium zamyka horror Wyspa Fantazji z wynikiem 14 mln dolarów z amerykańskich kin. Na świecie natomiast zbiera 7 mln dolarów. Sumując na koncie 21 mln dolarów przy budżecie 7 mln dolarów.

Parasite zaskoczył świat zapisując się w historii kina jako pierwszy nieanglojęzyczny film, który zdobył Oscara w kategorii najlepszy film (łącznie 4 statuetki). To ma gigantyczny wpływ na box office w USA. Film zanotował wzrost frekwencji o 234%, osiągając w weekend 5,5 mln dolarów. Jest to największy wzrost frekwencji zdobywcy Oscara w ostatniej dekadzie! Co więcej od chwili zdobycia Oscara, film zebrał w USA już 8,8 mln dolarów. Jest to wielki wyczyn z uwagi na niechęć Amerykanów do oglądania nieanglojęzycznych produkcji z napisami. Łącznie w USA zebrano 44 mln dolarów. Na świecie też radzi sobie dobrze, osiągając 12,7 mln dolarów. Poza granicami USA zebrano już 161 mln dolarów. A to oznacza, że oscarowa produkcja przebiła granicę 200 mln dolarów w skali globalnej.

Taki wpływ mają Oscary na frekwencję w kinach. Wyczyn jest o tyle imponujące, że Parasite jest w USA dostępny na DVD, Blu-ray oraz w platformach streamingowych, ale wielu Amerykanów zdecydowało się i tak wybrać do kina.

Top 10 Box Office w USA (wyniki z 3 dni):