Sons of the Forest ogromnym hitem na Steam. Popularność gry mogła spowodować problemy z serwerami Valve

fot. Newnight

23 lutego na platformie Steam we wczesnym dostępie zadebiutowała gra Sons of the Forest. To połączenie survivalu i horroru w otwartym świecie, a zarazem kontynuacja ciepło przyjętego The Forest z 2018 roku. W produkcji gracze trafiają na odludną wyspę w poszukiwaniu zaginionego miliardera i rozpoczynają brutalną walkę o przetrwanie w wyjątkowo niebezpiecznych i niesprzyjających okolicznościach. Tytuł ten szybko zyskał ogromną popularność i w szczytowym momencie jednocześnie grało w niego ponad 440 tysięcy osób. Zainteresowanie nim było tak duże, że w okolicach jego premiery na pewien czas padły serwery Steam, a użytkownikom pojawiał się komunikat informujący o błędzie.

Dobrym wyznacznikiem popularności gry jest też sprzedaż Sons of the Forest. Na twitterowym profilu twórców ze studia Endnight Games poinformowano, że ich najnowsze dzieło sprzedało się w ponad 2 milionach egzemplarzach w zaledwie 24 godziny od premiery.

https://twitter.com/EndNightGame/status/1629252004156682240

Wczesny dostęp Sons of the Forest ma potrwać około 6-8 miesięcy, ale twórcy nie wykluczają, że czas ten może ulec zmianie.