Baldur's Gate 3 - czy gra trafi na konsole Xbox? Twórcy dają odpowiedź

fot. Larian Studios

Podczas lutowego wydarzenia State of Play oficjalnie zapowiedziano, że w sierpniu Baldur's Gate 3 trafi nie tylko na PC, ale też na konsole PlayStation 5. Ogłoszenie to mogło rozczarować fanów konsol Microsoftu i sugerować, że tytuł ten będzie dostępny na konsolową wyłączność platform Sony. Tak się jednak nie stało, a sytuacja wygląda nieco inaczej.

Przedstawiciele Larian Studios ujawnili, że aktualnie planują wypuścić grę na platformach PC, Mac, PlayStation 5 oraz GeForce NOW. W grę nie wchodzi jednak żadna umowa o wyłączności, która zabraniałaby premiery na Xboksie. Problemem są natomiast kwestie techniczne.

Widzieliśmy wiele różnych interpretacji tego, co może to oznaczać, więc chcielibyśmy to rozjaśnić. Baldur's Gate 3 na Xboksa było w produkcji od jakiegoś czasu. Podczas prac nad tym portem natrafiliśmy na pewne problemy techniczne. Przez nie nie chcieliśmy tego ogłaszać zanim nie będziemy mieć pewności, że znajdziemy właściwe rozwiązania - mówiąc dokładniej, nie udało nam się sprawić, by tryb podzielonego ekranu działał w tym samym standardzie zarówno na Xbox Series X, jak i S, co jest dla nas wymogiem do premiery.