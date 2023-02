PS Plus Essential, Extra i Premium - oto gry, w jakie abonenci zagrają w marcu

fot. Bethesda, SIE, EA

Sony wykorzystało lutową prezentację State of Play, by przedstawić szczegóły dotyczące usługi PlayStation Plus w marcu. Ujawniono listę gier, które trafią do poszczególnych wariantów abonamentu, czyli Essential, Extra oraz Premium.

W ramach najtańszego pakietu PS Plus Essential udostępnione zostaną trzy gry: sieciowa strzelanka Battlefield 2042, Code Vein, czyli wymagające RPG akcji w klimatach anime oraz Minecraft Dungeons, spin-off popularnej marki. Będzie można przypisać je do swojego konta od 7 marca, do tego dnia macie jeszcze czas, by skorzystać z lutowej oferty.

Abonenci PlayStation Plus Extra i Premium będą mogli pobrać jeszcze pięć innych produkcji. Będą to: Ghostwire: Tokyo, Immortals: Fenyx Rising, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei oraz Tchia. Co ciekawe, ten ostatni tytuł trafi do biblioteki Plusa już w dniu swojej premiery, czyli 21 marca. Niewykluczone, że gier w ramach Premium i Extra będzie więcej, ale na szczegóły i ewentualne, dalsze zapowiedzi, musimy jeszcze zaczekać.