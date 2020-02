Sony zamyka Manchester Studio zanim zdążyli zrobić jakąkolwiek grę

Manchester Studio zostało powołane do życia przez Sony w 2015 roku, a jego głównym celem miało być tworzenie gier na platformę PlayStation VR. Teraz studio to zostało zamknięte. Jak informuje serwis GamesIndustry.biz., powodem takiego działania są "wysiłki na rzecz poprawy wydajności oraz efektywności operacyjnej".

Brytyjskie wewnętrzne studio Sony pracowało nad jakimś projektem z segmentu gier AAA i zatrudniało nowych pracowników. Przez 5 lat jego istnienia nie dano nam jednak jakichkolwiek wskazówek na temat tego, nad czym pracują deweloperzy. Niewykluczone, że już nigdy się tego nie dowiemy, bo tajemnicza produkcja mogła trafić do kosza wraz z zamknięciem firmy.

Zamknięcie studia, które powołano do życia po to, by wspierać PlayStation VR rodzi pewne pytania na temat przyszłości tego sprzętu. Czyżby Sony zapomniało już o tym gadżecie i w nowej generacji nie będzie dla niego miejsca? Podobny los spotkał przecież kontrolery PlayStation Move, które powróciły dopiero z czasem, właśnie jako kontroler wykorzystywany w wirtualnej rzeczywistości.