PlayStation 5 zobaczymy w lutym? Tak twierdzi David Jaffe

PlayStation 5 to nadchodząca konsola Sony, o której wiemy już całkiem sporo i to mimo tego, że nadal nie doczekała się ona pełnej prezentacji. Wygląda jednak na to, że nie będziemy musieli na nią czekać już zbyt długo. Jak ujawnia David Jaffe, twórca pracujący nad takimi markami jak Twisted Metal i God of War, Sony planuje pokazać PS5 już w lutym

Plotki o lutowej prezentacji pojawiały się w sieci już wcześniej, ale teraz pochodzą ze znacznie bardziej wiarygodnego źródła. Można podejrzewać, że David Jaffe jest lepiej poinformowany niż przeciętny użytkownik internetu. Sam twórca nazywa informacje na temat lutowej prezentacji "najgorzej chronionym sekretem w branży gier".

PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that's an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good).

— David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) January 16, 2020