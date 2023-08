Rośnie popyt na kamizelki chłodzące

fot. Fernida @ Amazon

Świat staje się coraz cieplejszy, co dla wszystkich stanowi problem. W Stanach Zjednoczonych fale upałów okazują się bardzo uciążliwe - a nawet potencjalnie śmiertelne - dla milionów pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki na zewnątrz lub w gorących pomieszczeniach, ale pewne wytchnienie znajduje się w technologii, która istnieje od dawna: kamizelki chłodzące.

Według danych obserwatorium klimatycznego Unii Europejskiej, lipiec był najgorętszym miesiącem, jaki kiedykolwiek odnotowano na Ziemi. Odnotowano wyjątkowo wysokie temperatury zarówno na lądzie, jak i na morzu, co spowodowało nieznośne upały w dużej części świata.

Wired podaje, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej dekady z powodu narażenia na działanie wysokich temperatur zmarły setki pracowników. Wraz z rosnącymi temperaturami, zagrożenie jest większe niż kiedykolwiek. Jednak kamizelki chłodzące pomagają złagodzić niektóre z najgorszych skutków.

Wiele z tych kamizelek działa w prosty, ale skuteczny sposób: wypełnia się je paczkami lodu prosto z zamrażarki. Są one płaskie i elastyczne, co ułatwia poruszanie się. Roztapiają się w ciągu dnia, zapewniając użytkownikowi chłód przez wiele godzin.

Niektóre kamizelki rezygnują z lodu na rzecz materiałów zmiennofazowych (PCM), które przechodzą ze stanu stałego lub półstałego w ciecz, gdy pochłaniają ciepło. Mogą one mieć wyższą temperaturę topnienia, dzięki czemu działają dłużej. Widzieliśmy również kamizelki z wbudowanymi pompami wodnymi; niektóre są wykonane z wysoce oddychającej tkaniny; są też takie, które mają wbudowane wentylatory.

W 2020 roku Sony wypuściło Reon Pocket, który jest zasadniczo kieszonkowym klimatyzatorem i obecnie dostępna jest już model Reon Pocket 4, który w Hong Kongu kosztuje 1499 tamtejszych dolarów, czyli około 800 zł. Może być używany z ręki, gdy chcemy schłodzić sobie twarz, ale przeznaczony jest głównie do noszenia na karku za pomocą specjalnego naszyjnika. Co ciekawe, Reon Pocket może też nas rozgrzać w zimne dni, wystarczy go odwrócić. Jednak w takim ustawieniu nie działa wiatraczek, który działa tylko na stronę chłodną.

Najdroższe kamizelki chłodzące mogą kosztować prawie 400 USD, choć niektóre firmy zapewniają je swoim pracownikom w ramach pracy.

Popyt na odzież chłodzącą gwałtownie wzrósł ostatnio w wyniku fal upałów; wielu producentów twierdzi, że mają zamówienia w pełni zarezerwowane na miesiące. Noszą je wszyscy, od personelu wojskowego po pracowników fabryk, szkolnych dozorców, dekarzy i pracowników fast foodów. Co ciekawe, nawet te lokalizacje, w których normalnie nie byłyby popularne, takie jak Skandynawia, odnotowują wzrost sprzedaży, ponieważ mieszkańcy przyzwyczajeni do zimna próbują dostosować się do fal upałów.

Kamizelki nie są cudownym rozwiązaniem dla każdego. Zauważono, że ich skuteczność może się różnić, a dalsze noszenie tych samych opakowań chłodzących po stopieniu się ich zawartości i rozgrzaniu może pogorszyć sytuację. Zbieracze warzyw skarżyli się również, że kamizelki z wbudowanymi wentylatorami zasysają roślinność i są niewygodne.

Ponieważ klimatyzatory pogarszają kryzys środowiskowy, przewiduje się, że w przyszłości rozwiązania takie jak kamizelki chłodzące staną się bardziej powszechne, gdy temperatury będą nadal rosły. Tylko czekać, aż wypuści je któraś z firm gamingowych z przeznaczeniem dla graczy siedzących przed rozgrzanymi komputerami.