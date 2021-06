Sony zaprasza do testowania nowych funkcji w PS5

fot. Sony

Na oficjalnych stronach PlayStation można się zarejestrować do programu beta testów nowych funkcji dla konsoli PS5. Podobny program jest dostępny dla konsoli PlayStation 4. Jednak w odróżnieniu od poprzedniej generacji sprzętu, w przypadku PS5 testy nie są dostępne dla graczy z naszego kraju. W Europie jedynie posiadacze kont PSN założonych w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczecj mogą zarejestrować się do wspomnianego programu beta testów.

Sama rejestracja to jednak za mało, żeby uczestniczyć w testach. Trzeba jeszcze mieć odrobinę szczęścia i liczyć na to, że algorytmy Sony zdecydują się wybrać nas do grona testowego.

Z jednej strony propozycja Sony dotycząca sprawdzania nowości przed tym, zanim trafią do szerokiego grona odbiorców brzmi zachęcająco. Z drugiej jednak istnieje obawa, że nowa aktualizacja systemu, dostępna jeszcze w formie bety, może powodować problemy z poprawnym działaniem konsoli PS5.