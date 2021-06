Twórcy Concrete Genie i Spider-Man: Uniwersum pracują nad grą na wyłączność PS5

fot. Sony

Sony przygotowuje się do stworzenia nowej gry na wyłączność konsoli PS5. Produkcja będzie wynikiem współpracy studia PixelOpus odpowiedzialnego za Concrete Genie oraz Sony Pictures Animation, które dało nam świetną animację Spider-Man Uniwersum. Na obecną chwilę można wróżyć z kawowych fusów co to będzie za gra. Wiadomo jedynie tyle, że będzie to tytuł oparty o technologię Unreal Engine 5. Ta, jak wiemy znajduje się dopiero w fazie wczesnego dostępu, więc można przypuszczać, że na nowe dzieło PixelOpus trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

O nowym projekcie dowiadujemy się dzięki ogłoszeniu o pracę, jakie udostępniło studio. Poszukują oni ekspertów od grafiki oraz silnika graficznego. Szczegóły nie zostały ujawnione. Być może nowym tytułem autorów całkiem udanej produkcji Concrete Genie będzie coś z portfolio Sony Pictures Animation? Wytwórnia ma sporo licencji, jak chociażby serię Hotel Transylwania czy niedawny hit Netflixa, animację Mitchellowie kontra maszyny. Wybierać jest z czego.