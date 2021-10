Sony wygasza system płatności dla konsol PlayStation 3 oraz Vita

SIE

Konsolę PlayStation 3 oraz PlayStation Vita erę swojej świetności mają już dawno za sobą, mimo to wciąż przyciągają do siebie użytkowników zainteresowanych tytułami sprzed lat. Z tego powodu japońska korporacja nadal musi utrzymywać serwery odpowiedzialne za ich obsługę, aby umożliwić m.in. pobieranie gier z cyfrowej dystrybucji. To dość kosztowny proces, w związku z czym w interesie firmy byłoby zniechęcenie graczy do wiekowych platform, aby zamknąć je na dobre i skupić się na rozwoju kolejnych generacji. I wydaje się, że firma znalazła sprytny sposób, aby przyspieszyć zakończenie wsparciaproblematycznych dla konsol.

Przedstawiciele Sony poinformowali, że z dniem 27 października 2021 roku zniknie możliwość realizowania płatności bezpośrednio z poziomu PlayStation Store dla PS3 oraz PS Vita. Oznacza to, że gracze nie będą mogli dodawać środków do swojego wirtualnego portfela, korzystać z kart kredytowych czy PayPala na wspomnianych platformach. Warto jednak zauważyć, że ruch ten nie uniemożliwi pozyskiwania nowych tytułów dla starszych sprzętów. Wciąż będziemy mogli dodać fundusze do konta za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej, mobilnej czy z poziomu konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Doładowanie konta stanie się po prostu bardziej uciążliwe.

Tym samym Sony częściowo realizuje plan wygaszania części konsol, który w pierwotnej odsłonie zakładał całkowite zamknięcie cyfrowych sklepów dla PS3, PSP oraz PS Vita. Korporacja ogłosiła pierwotny plan w marcu 2021 roku, ten jednak spotkał się z tak szeroką krytyką ze strony środowiska graczy, że firma ugięła się i zrezygnowała z zamknięcia sklepów dla PS3 oraz PS Vita, aby nie odcinać nas od możliwości zakupu gier na te platformy.

Wygaszenia nie uniknął za to cyfrowy sklep dla konsoli PSP, który zamknięto na początku wakacji. Posiadacze tego sprzętu co prawda wciąż mogą zainstalować nowe tytuły, wymaga to jednak nieco zachodu. Gry trzeba bowiem kupić za pośrednictwem sklepów dla PS3 bądź PS Vita, a następnie przetransferować je na starszą konsolę.