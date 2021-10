Sony przywraca wersje próbne w PS Store. Wybrane gry sprawdzimy przed zakupem

fot. Kojima Production

Sony postanowiło po cichu wprowadzić znane nam z dawnych czasów wersje trial. Próbka możliwości danej gry na obecną chwilę ogranicza się jedynie do dwóch pozycji na wyłączność Sony. Japońska korporacja udostępniła w ten sposób Death Stranding: Director's Cut oaz Sackboy: A Big Adventure. Dla każdej z tych gier istnieje osobny przedział czasowy do rozegrania. W produkcję Kojimy zagramy maksymalnie przez 6 godzin, z kolei w przygody pluszowego Sackboya zagramy przez godzin pięć. Oczywiście postęp z wersji trial zostanie zapisany i przeniesiony do pełnego wydania, jeśli się na takowe skusimy.

Brzmi zachęcająco, prawda? Jest jednak pewien haczyk.

Sony postanowiło usługę - przynajmniej na ten moment - ograniczyć jedynie do brytyjskiego rynku, więc nie szukajcie tych tytułów w formie trialu na innych regionach, bo ich tam nie znajdziecie. Drugim mankamentem, na który narzekają gracze, to zapis regulaminu, który zakłada, że czas aktywności liczony jest nie od momentu pierwszego uruchomienia gry, jak to zwykle ma miejsce, ale w momencie rozpoczęcia pobierania. Dla osób z wolniejszym łączem internetowym może to być prawdziwy kłopot.

Czas pokaże, czy Sony zdecyduje się na rozszerzenie usługi na inne rynki. Na obecną chwilę nie ma żadnych informacji na ten temat.